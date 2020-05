Zasady dotyczące bezpieczeństwa żywności, które musisz znać

Bezpieczne obchodzenie się z żywnością obejmuje m.in. mycie rąk przed przygotowywaniem posiłku i jedzeniem go, dezynfekcję blatów kuchennych i szybkie chowanie do lodówki produktów, które wymagają niskiej temperatury. Co jeszcze możemy zrobić, aby zadbać o żywność?

Świat zmienia się każdego dnia poprzez pandemię koronawirusa, a częścią tego jest uważne przyglądanie się naszemu jedzeniu. Choć wiele zostało już o tym powiedziane, nie każdy pamięta o zasadach bezpieczeństwa. Wyruszenie do sklepu spożywczego wymaga więcej planowania i przygotowania, a sposób obchodzenia się z zakupionym jedzeniem ma obecnie ogromne znaczenie. Higiena żywności staje się tym bardziej istotna i ważna. Co dokładnie powinieneś robić? Amerykańska organizacja Food and Drug Administration (FDA) przychodzi z poradami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności. FDA oferuje przydatne porady dotyczące bezpieczeństwa żywności, których potrzebujesz teraz, abyś był zdrowy. Bakterie takie jak E. coli, salmonella i toksyny botulistyczne mogą pojawić się w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie, nawet gdy nie dzieje się żadna epidemia. Dlatego szczególnie ważne jest, aby zawsze ćwiczyć dobrą higienę w kuchni i budować nawyki bezpiecznego obchodzenia się z żywnością, gotowaniem i przechowywaniem. Czytaj także:

