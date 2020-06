Lubisz wino? Sprawdź, jak długo możesz bezpiecznie je przechowywać

Chociaż nieotwarte wino ma dłuższy okres przydatności do spożycia niż wino otwarte, też może się zepsuć. Nieotwarte wino można spożyć po wydrukowanym terminie przydatności, jeśli pachnie i smakuje dobrze. Ważne jest, aby pamiętać, że okres przechowywania nieotwartego wina zależy od rodzaju wina, a także od tego, jak dobrze jest przechowywane. Oto lista popularnych rodzajów wina oraz ile mogą stać nieotwarte:

Wino białe: 1-2 lata po dacie ważności

Wino czerwone: 2-3 lata po dacie ważności

Wino do gotowania: 3-5 lat po dacie ważności

Wino wytrawne: 10-20 lat, właściwie przechowywane w piwnicy z winami.

Ogólnie wino należy przechowywać w chłodnych, ciemnych miejscach, a butelki kłaść na bokach, aby zapobiec wyschnięciu korka.

Jak długo zdatne jest do spożycia otwarte wino i dlaczego się psuje?

Okres przechowywania otwartej butelki wina różni się w zależności od rodzaju. Ogólnie rzecz biorąc, lżejsze wina psują się znacznie szybciej niż ciemniejsze odmiany.

Po otwarciu wino jest narażone na więcej tlenu, ciepła, światła, drożdży i bakterii, z których wszystkie mogą powodować reakcje chemiczne, które wpływają na jakość wina. Przechowywanie wina w niższych temperaturach pomoże spowolnić te reakcje chemiczne i dłużej utrzyma otwarte wino zdatnym do spożycia. Oto lista popularnych win i szacunkowa długość ich przydatności po otwarciu:

Musujące: 1-2 dni

Białe i różowe: 4-5 dni

Wino czerwone: 3-6 dni

Wino deserowe: 3-7 dni

Porto: 1-3 tygodnie.

Najlepszym sposobem przechowywania otwartego wina jest szczelne zamknięcie i trzymanie go w lodówce. Butelki wina niegazowanego należy zawsze zdekantować przed przechowywaniem.

Znaki, że twoje wino się zepsuło

Oprócz daty ważności istnieją oznaki, że twoje wino – zarówno otwarte, jak i nieotwarte – zepsuło się. Pierwszym sposobem sprawdzenia jest ocena jakiejkolwiek zmiany koloru. W większości wina ciemne, takie jak fioletowe i czerwone, które zmieniają kolor na brązowawy, a także jasne białe wina, które zmieniają kolor na złoty lub nieprzezroczysty, należy wyrzucić.

Zmiana koloru zazwyczaj oznacza, że ​​wino było narażone na zbyt dużo tlenu. Może również wystąpić nieplanowana fermentacja, powodująca niepożądane małe pęcherzyki w winie. Wąchanie wina jest również dobrym wskaźnikiem tego, czy wino go zepsuło. Wino, które pozostawiono otwarte zbyt długo, będzie miało ostry zapach przypominający ocet.

Spojrzenie na korek może również dać ci obraz jakości wina. Wyciek wina widoczny w korku lub korek wypychający się poza krawędź butelki z winem może oznaczać, że wino uległo uszkodzeniu termicznemu.

Obawy zdrowotne związane z piciem zepsutego wina

Degustacja niewielkiej ilości zepsutego wina nie wyrządzi ci żadnej szkody, co niekoniecznie oznacza, że ​​powinieneś je pić. Wino może zepsuć się nie tylko z powodu nadmiernej ekspozycji na tlen, ale także ze wzrostu drożdży i wzrostu bakterii.

Szkodliwe patogeny przenoszone przez żywność, takie jak E. coli i B. cereus – dwa rodzaje bakterii, które mogą powodować zatrucie pokarmowe ⁠– często nie stanowią problemu. Ale wzrost bakterii jest nadal możliwy. W badaniu oceniającym przeżywalność patogenów przenoszonych przez żywność w napojach alkoholowych stwierdzono, że mogą one przetrwać od kilku dni do tygodni. Jednak badanie to dotyczyło tylko piwa i rafinowanego wina ryżowego.

Objawy zatrucia pokarmowego obejmują rozstrój żołądka, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunkę i gorączkę. Dlatego jeśli napotkasz zepsute wino, niezależnie od tego, czy zostało otwarte, najlepszą praktyką jest jego wyrzucenie.

