Czy spożywanie zimnego ryżu jest bezpieczne?

Ryż zimny ma wyższą zawartość tzw. skrobi opornej niż świeżo ugotowany. Jest to rodzaj błonnika, którego twoje ciało nie może strawić. Mimo to bakterie w jelitach mogą go fermentować, więc działa on jako prebiotyk, czyli pokarm dla tych bakterii. Ten szczególny rodzaj skrobi nazywa się skrobią retrogradowaną i znajduje się w gotowanej i schłodzonej żywności skrobiowej. Podgrzewany ryż wydaje się mieć najwyższe ilości tego składnika.

W procesie fermentacji wytwarzane są krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA), które wpływają na dwa hormony: glukagonopodobny peptyd-1 (GLP-1) i peptyd YY (PYY), które regulują apetyt. Są one również znane jako hormony przeciwcukrzycowe i działające przeciwko otyłości ze względu na ich związek z poprawą wrażliwości na insulinę i zmniejszoną ilością tłuszczu w jamie brzusznej.

W jednym badaniu przeprowadzonym wśród 15 zdrowych dorosłych stwierdzono, że jedzenie gotowanego białego ryżu, który był chłodzony przez 24 godziny w temperaturze 4 °C, a następnie ponownie podgrzany, znacznie obniżył poziom cukru we krwi po posiłku, w porównaniu z grupą kontrolną.

Ponadto badanie na szczurach karmionych retrogradowanym proszkiem ryżowym wykazało, że znacznie poprawił on poziom cholesterolu we krwi i zdrowie jelit, w porównaniu z grupą kontrolną. Niemniej jednak, chociaż wyniki te wydają się obiecujące, konieczne są dalsze badania na ludziach w celu potwierdzenia tych efektów.

Ryzyko wynikające z jedzenia zimnego ryżu

Jedzenie zimnego lub podgrzanego ryżu zwiększa ryzyko zatrucia pokarmowego przez Bacillus cereus, co może powodować skurcze brzucha, biegunkę lub wymioty w ciągu 15-30 minut od spożycia. Bacillus cereus to bakteria zwykle występująca w glebie, która może zanieczyścić surowy ryż. Ma zdolność tworzenia zarodników, które działają jak tarcza i przeżywają proces gotowania.

Zatem zimny ryż może być nadal zanieczyszczony, nawet po ugotowaniu w wysokich temperaturach. Problemem z zimnym lub podgrzewanym ryżem nie są jednak bakterie, ale sposób, w jaki ryż został schłodzony lub przechowywany. Bakterie chorobotwórcze takie jak Bacillus cereus, szybko mnożą się w temperaturach 4-60 °C. Dlatego jeśli studzisz ryż, pozostawiając go w temperaturze pokojowej, zarodniki wykiełkują, szybko się rozmnożą i wytworzą toksyny, które powodują choroby.

Każdy, kto spożywa skażony ryż, może dostać zatrucia pokarmowego, ale osoby z upośledzonym lub słabym układem odpornościowym, takie jak dzieci, starsze osoby dorosłe lub kobiety w ciąży, mogą być bardziej narażone na zakażenie.

Jak bezpiecznie jeść zimny ryż?

Ponieważ gotowanie nie eliminuje zarodników Bacillus cereus, niektórzy uważają, że powinieneś traktować gotowany ryż w podobny sposób, jak traktowałbyś wszelkie łatwo psujące się jedzenie. Oto kilka ważnych wskazówek dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z ryżem i przechowywania go:

Aby schłodzić świeżo ugotowany ryż, schłódź go w ciągu 1 godziny, porcjując go do kilku płytkich pojemników. Aby przyspieszyć proces, umieść pojemniki w zlewie z lodem lub zimną wodą.

Aby schłodzić resztki, umieść je w szczelnych pojemnikach. Unikaj ciasnego pakowania, aby zapewnić wystarczający przepływ powietrza wokół nich i szybkie chłodzenie.

Pozostałości ryżu nie należy pozostawiać w temperaturze pokojowej na dłużej niż 2 godziny. Jeśli tak się stanie, najlepiej go wyrzucić.

Ryż należy przechowywać w lodówce w temperaturze poniżej 5 ºC, aby zapobiec tworzeniu się zarodników.

Możesz przechowywać ryż w lodówce do 3-4 dni.

Przestrzeganie tych instrukcji dotyczących chłodzenia i przechowywania ryżu pozwala zapobiec kiełkowaniu zarodników. Zatem aby bezpiecznie zjeść porcję zimnego ryżu, pamiętaj, aby jeść go, gdy jest naprawdę zimny, zamiast pozwolić mu osiągnąć temperaturę pokojową. Jeśli wolisz podgrzać ryż, sprawdź, czy temperatura osiągnęła 74 °C za pomocą termometru do żywności.

