Jak poznać, czy wołowina w sklepie jest dobra?

Mielona wołowina jest powszechnie stosowana do wyrobu burgerów, klopsików i kiełbasy. Ponieważ jednak mielenie mięsa wystawia większą część jego powierzchni na działanie powietrza, psuje się szybciej niż steki lub inne większe kawałki. Bakterie psujące wołowinę na ogół nie są bardzo szkodliwe, ale powodują utratę jakości żywności i rozwój nieprzyjemnego zapachu i smaku. Psucie się zwiększa też prawdopodobieństwo obecności ich w potrawie. Dlatego zawsze należy wyrzucać zepsutą mieloną wołowinę, aby uniknąć spożywania mikroorganizmów wywołujących choroby.

Jak upewnić się, czy wołowina nie nadaje się do wyrzucenia?

1. Sprawdź kolor

Mielona wołowina może zmieniać kolor z powodu wielu czynników, w tym temperatury, światła, wzrostu drobnoustrojów i tlenu. Świeża, surowa mielona wołowina powinna być czerwona. Wnętrze surowego mielonego mięsa może być szarawo-brązowe z powodu braku ekspozycji na tlen – to nie oznacza zepsucia. Niemniej jednak należy wyrzucić zmieloną wołowinę, jeśli na zewnątrz stała się brązowa lub szara, ponieważ oznacza to, że zaczyna gnić. Rozmyte niebieskie, szare lub zielone plamy mogą oznaczać pleśń.

2. Sprawdź teksturę

Innym sposobem sprawdzenia mielonej wołowiny jest przeprowadzenie testu dotykowego. Świeża mielona wołowina powinna mieć stosunkowo twardą konsystencję, która rozpada się po ściśnięciu. Jednak lepka lub śluzowata konsystencja – na surowo lub po ugotowaniu – może wskazywać na obecność bakterii i powinno się wyrzucić mięso. Aby uniknąć przenoszenia bakterii z jednej powierzchni na drugą, należy dokładnie umyć ręce po dotknięciu surowego mięsa.

3. Wykonaj test zapachu

Ten test jest prawdopodobnie najłatwiejszym i najszybszym sposobem ustalenia, czy mięso się zepsuło. Dotyczy to zarówno surowej, jak i gotowanej mielonej wołowiny. Chociaż zapach świeżo mielonej wołowiny jest ledwo wyczuwalny, zepsute mięso ma ostrą i nieprzyjemną woń. Zapach zmienia się z powodu zwiększonego wzrostu bakterii powodujących psucie, takich jak Lactobacillus spp. i Pseudomonas spp. Jeśli nie wyczujesz nieprzyjemnego zapachu, ale nadal widzisz ślady psucia się w kolorze lub teksturze, najbezpieczniej będzie wyrzucić mięso.

4. Sprawdź datę ważności

Daty sprzedaży i przydatności do spożycia są dodatkowymi wytycznymi pozwalającymi ustalić, czy mielona wołowina jest dobra. Zmieloną wołowinę można przechowywać w lodówce i bezpiecznie jeść do 2 dni po tej dacie. Tymczasem data ważności – oznaczona również jako „najlepiej spożyć przed końcem” – informuje, kiedy produkt prawdopodobnie zacznie się psuć. Jedzenie będzie miało najlepszy smak i jakość przed tą datą. Jeśli wołowina została zamrożona, można ją zjeść nawet do 4 miesięcy.

Jak bezpiecznie obchodzić się z mieloną wołowiną: