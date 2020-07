Czy można gotować wodę w kuchence mikrofalowej?

Kuchenka mikrofalowa stała się podstawowym produktem gospodarstwa domowego od czasu jej wynalezienia w latach 40. XX wieku. Urządzenie to sprawia, że ​​praca w kuchni jest łatwiejsza, szybsza i wygodniejsza. Jednak odpowiedzi na pytania dotyczące jej bezpieczeństwa, a zwłaszcza wpływu na wodę, pozostają niejasne.

Wpływ mikrofali na wodę

Mikrofale wykorzystują fale elektromagnetyczne do szybkiego przemieszczania się i powodowania tarcia między cząsteczkami wody w celu wytworzenia ciepła. Badanie dotyczące wpływu różnych temperatur mikrofal na właściwości wody potwierdziło, że mikrofale mogą podgrzewać wodę do temperatury wrzenia. Fale elektromagnetyczne w mikrofalach podgrzewają cząsteczki wody w przypadkowych miejscach. Oznacza to, że jeśli woda nie zostanie wystarczająco długo podgrzana, cząsteczki wrzącej wody mogą pojawić się pod warstwą chłodniejszej wody.

Dlatego ważne jest, aby wymieszać wodę przed użyciem. Podczas gotowania wody należy również używać naczyń bezpiecznych dla kuchenki mikrofalowej. Aby lepiej kontrolować temperaturę, najlepiej jest użyć innych metod gotowania wody, takich jak płyta kuchenna.

Skutki zdrowotne dotyczące mikrofal pozostają kontrowersyjne. Do chwili obecnej brak jednoznacznych dowodów sugerujących, że mikrofale mają działanie wywołujące raka, co wskazuje, że jest to bezpieczna metoda przygotowywania pożywienia. Podczas gotowania wody w kuchence mikrofalowej należy zachować odpowiednie środki ostrożności. Użyj gorących podkładek i odpowiednich pojemników, aby uniknąć poparzeń.