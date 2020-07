6 skutków ubocznych zbyt dużej ilości cynamonu

Podczas gdy cynamon Cassia jest bezpieczny do spożycia w małych ilościach do umiarkowanych, zbyt duża porcja może powodować problemy zdrowotne. Oto 6 możliwych skutków ubocznych spożywania zbyt dużej ilości cynamonuCassia.

Może powodować uszkodzenie wątroby. Zwykły cynamon zawiera duże ilości kumaryny. Badania wykazały, że spożywanie zbyt dużej ilości kumaryny może zwiększać ryzyko toksyczności i uszkodzenia wątroby. Może zwiększyć ryzyko raka. Badania na zwierzętach wykazały, że kumaryna może zwiększać ryzyko niektórych nowotworów. Potrzebne są jednak dalsze badania w celu ustalenia, czy dotyczy to również ludzi.

Może powodować owrzodzenie jamy ustnej. Niektóre osoby są uczulone na związek w cynamonie zwany aldehydem cynamonowym, który może powodować owrzodzenie jamy ustnej. Wydaje się jednak, że dotyczy to głównie osób, które zużywają zbyt dużo oleju cynamonowego lub gumy do żucia, ponieważ produkty te zawierają więcej aldehydu cynamonowego.

Może powodować niski poziom cukru we krwi. Duża ilość cynamonu może spowodować jego zbyt niski spadek, szczególnie jeśli bierzesz na leki na cukrzycę. Typowymi objawami zbyt niskiego poziomu cukru we krwi są zmęczenie, zawroty głowy i omdlenia.

Może powodować problemy z oddychaniem. Delikatna konsystencja przyprawy ułatwia wdychanie i podrażnienie gardła, co może powodować kaszel, wymioty i kłopoty z oddychaniem.

Może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami. Jeśli jest spożywany w dużych ilościach, cynamon może wchodzić w interakcje z lekami na cukrzycę, choroby serca i choroby wątroby. Może to wzmocnić ich działanie lub zwiększyć ich skutki uboczne.



Ile cynamonu należy jeść?

Podczas gdy jedzenie małych do umiarkowanych ilości jest bezpieczne, spożywanie zbyt dużej ilości może powodować działania niepożądane. Dotyczy to głównie Cassii lub „zwykłego” cynamonu, ponieważ zawiera duże ilości kumaryny. Jeśli cynamon przedostanie się do płuc, nie może zostać rozbity i może spowodować infekcję i trwałe uszkodzenie płuc. Dorośli powinni unikać spożywania więcej niż 1 łyżeczki cynamonu Cassia dziennie. Dzieci mogą tolerować go jeszcze mniej.

