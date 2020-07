Znajdziesz ją w lodach, jogurcie i sosach. Co to jest guma guar i czy na pewno jest zdrowa?

Guma guar jest dodatkiem do żywności stosowanym do zagęszczania i wiązania produktów spożywczych. Jest bogata w błonnik rozpuszczalny i szeroko stosowana w przemyśle spożywczym.

Produkty spożywcze zawierające gumę guar:

lody

jogurt

sos do sałatki

bezglutenowe wypieki

sos

sosy

kefir

płatki śniadaniowe

soki warzywne

pudding

zupa

ser

Oprócz tych produktów spożywczych guma guar znajduje się w kosmetykach, lekach, tekstyliach i produktach papierowych.

Wady gumy guar

Spożywanie dużych ilości gumy guar może mieć negatywne skutki zdrowotne. W latach 90. na rynek trafił lek odchudzający o nazwie „Cal-Ban 3000”. Zawierał dużą ilość gumy guar, która pęczniałaby nawet 10–20 razy w żołądku, aby wspierać utratę masy ciała. Niestety spowodowało to poważne problemy, w tym niedrożność przełyku i jelita cienkiego. Te działania niepożądane ostatecznie doprowadziły FDA do zakazu stosowania gumy guar w produktach odchudzających. Należy jednak pamiętać, że te działania niepożądane były powodowane przez dawki gumy guar, które są znacznie wyższe niż w większości produktów spożywczych.

Zalety gumy guar

Guma guar jest dobrze znana ze swojej zdolności do zagęszczania i stabilizacji produktów spożywczych, ale może również zapewniać pewne korzyści zdrowotne. Badania wskazują, że może to być korzystne dla kilku określonych obszarów zdrowia, w tym trawienia, poziomu cukru i cholesterolu we krwi oraz utrzymania masy ciała. Ponieważ guma guar ma wysoką zawartość błonnika, może wspierać zdrowie twojego układu trawiennego. Wykazano, że włókna rozpuszczalne, takie jak guma guar, mają działanie obniżające poziom cholesterolu. Niektóre badania wykazały, że guma guar może pomóc w utracie wagi i kontroli apetytu.