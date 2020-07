Kto naraża nas na jedzenie nieświeżych potraw? Jak pokazują badania, przyszli teściowie

Wszyscy znamy konsekwencje jedzenia niedogotowanych lub nieświeżych potraw, ale badania sugerują, że w pewnych sytuacjach społecznych o wysokich stawkach – takich jak kolacja z przyszłymi teściami lub grill w domu nowego szefa – i tak możemy je zjeść. W tej sytuacji spodziewany koszt jedzenia czegoś, czego jakości nie jesteśmy pewni, został porównany z przewidywanym kosztem uznania za niegrzecznego lub niegodnego miana przyszłego syna, lub synowej. Oczywiście nikt nie zakłada, że ktoś celowo poda nam złą potrawę, badana jest w rzeczywistości naszą skłonność do odmowy.

Badania dotyczące bezpieczeństwa żywności

Naukowcy z Norwegii ocenili 17 różnych sytuacji społecznych, aby ocenić, jak ludzie czują się konsekwencjami niejedzenia serwowanego przez nas jedzenia, i stwierdzili, że zaproszenie do przyszłych teściów po raz pierwszy to sytuacja, która wywiera największą presję bycia grzecznym i nie odmawiać jedzenia. Dużą rolę odgrywa również empatia, dzięki której nie chcemy kogoś skrzywdzić złym słowem o potrawie, którą przygotował. Badaniami objęto w sumie 1900 osób w Norwegii, a wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Risk Analysis.

Autorzy przyjrzeli się również, jak ludzie równoważą strach przed zachorowaniem ze społecznymi konsekwencjami niejedzenia tego, co podano, i stwierdzili, że jest to kompromis. „Oznacza to, że chociaż ludzie mogą odmówić jedzenia, które ich zdaniem jest ryzykowne, gdy jest podawane w restauracji, mogą chcieć je zjeść w sytuacjach o dużej presji społecznej, takich jak wizyta u przyszłych teściów” – uzasadnili naukowcy.

