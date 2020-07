Ból gardła po zjedzeniu sashimi. Lekarze znaleźli w migdałkach 25-latki coś strasznego

Nieprzyjemne uczucie z tyłu gardła może być oznaką, że nadchodzi przeziębienie. Ale dla jednej kobiety z Tokio przyczyną bólu był żywy robak, który utknął w jednym z jej migdałków. Nieprzyjemna niespodzianka pojawiła się pięć dni po zjedzeniu sashimi. Kobieta znalazła się w międzynarodowym szpitalu św. Łukasza w Tokio po tym, jak zaczął jej dokuczać ból i podrażnienie w gardle. Lekarze usunęli glistę za pomocą pincety. Robak został zidentyfikowany jako nicień – jeden z kilku pasożytów, które mogą zarazić ludzi jedzących surowe ryby lub mięso. Miał on 38 mm długości i 1,5 mm szerokości, nadal żył po usunięciu z lewego migdałka kobiety.

P.azarasi jest rodzajem nicienia – obok tasiemców i robaków śledziowych – uznanych także jako ryzyko konsekwencji jedzenia sushi. Zakażenie gardła jest rzadkie - spośród ponad 700 przypadków zgłoszonych w literaturze do połowy lat 90. XX wieku w Japonii, krajach Północnego Pacyfiku, Ameryce Południowej i Holandii większość przypadków miała miejsce w żołądku.

Jak ustrzec się przed pasożytem?

Zasadniczo zamrażanie ryb powinno zabijać wszelkie pasożyty, ale różne kraje mają różne wytyczne w tym zakresie. Niektóre regiony mają zbyt luźne wytyczne lub w ogóle ich nie ma, więc może być trudno ustalić, czy surowe ryby, które jesz, są bezpieczne. W infekcji gardła jest jednak dość łatwa do leczenia. Interwencja farmakologiczna jest niewielka lub żadna – najlepszym sposobem leczenia jest po prostu usunięcie robaków, co jest znacznie łatwiejsze w jamie ustnej niż w żołądku. Jeśli chodzi o opisaną pacjentkę, po usunięciu robaka z migdałków jej objawy szybko ustąpiły i została odesłana do domu. Przypadek został opisany w British Medical Journal.