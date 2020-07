Ile hot dogów może zjeść człowiek w ciągu 10 minut? Naukowcy obliczyli rekord

Jak daleko człowiek jest w stanie pokonać ograniczenia swoich jelit w jedzeniu na czas? Sprawdza to słynna bitwa Nathan's Famous Coney Island Hot Dog Eating, w której zawodnicy prześcigają się w jedzeniu hot dogów. Obecnie rekordzistą jest Joey Chestnut z ilością 75 hot dogów, czego dokonał w tym roku.

Tempo jedzenia hot dogów pod lupą naukowców

Dr James Smoliga, który pracuje z High Point University w Karolinie Północnej, twierdzi, że konkurencyjne osoby jedzące hot dogi zrobiły o wiele większy postęp w ciągu lat niż niektórzy sportowcy. Opierając się na 39-letnich danych historycznych ze strony internetowej konkursu, naukowiec wykorzystał już ustalone modele plastyczności jelit, aby określić absolutnie maksimum hot dogów, jakie człowiek może spożyć w ciągu 10 minut. Okazuje się, że „najlepsi” są w stanie połknąć 84 hot dogów w zaledwie 10 minut. Jego wyniki pokazują, że dzisiejsi mistrzowie jedzenia hot dogów osiągają „wskaźnik aktywnego spożycia” (ACR) pięciokrotnie wyższy niż ich w dużej mierze „nieprzeszkoleni” poprzednicy w 1980 roku i wiele razy wyższy niż przeciętny człowiek, który może połknąć tylko około 10 hot dogów w ciągu 10 minut. Ten rozkład jedzenia hot dogów tworzy podobny wzór do innych zawodów sportowych, ale krzywa ta jest ekstremalna.

„To wyraźnie kontrastuje z zawodami maratońskimi, w których rekordzista świata utrzymuje „tylko” około dwukrotnie większą prędkość niż przeciętni maratończycy i wciąż nie jest pięciokrotnie szybszy niż osoba energicznie pokonująca dystans z prędkością 5 km/h”, pisze Smoliga.

Plastyczność jelit

Wraz z pojawieniem się większej liczby osób w zawodach Nathana i wprowadzeniem specjalistycznych technik treningowych, odkryto „oszałamiającą plastyczność” w jelitach konkurentów na przestrzeni lat. Jednak cała ta plastyczność ma wadę. Zdolność do szybkiego spożywania dużych ilości jedzenia wymaga treningu, ale w przeciwieństwie do wielu innych sportów, które sprawiają, że jesteśmy sprawniejsi fizycznie, nadużywanie może faktycznie powodować dysfunkcję fizyczną, np. ekstremalne rozszerzenie żołądka, co może poważnie zmniejszyć skurcz mięśni jelit.

