Czy człowiek może bezpiecznie jeść karmę dla psów?

W obliczu niedoborów żywności lub niewystarczających środków na zakup artykułów spożywczych możesz się zastanawiać, czy karma twojego psa jest opcją, która pomoże ci wyrwać się z opresji. W końcu, jeśli twój pies od czasu do czasu pałaszuje skrawki ludzkiego jedzenia, być może może to działa też na odwrót? Sprawdźmy to.

Karma dla psów nie jest przeznaczona do spożycia przez ludzi i nie spełnia tych samych standardów produkcji, co żywność dla ludzi, ale jest mało prawdopodobne, aby jej niewielka ilość spowodowała jakiekolwiek poważne szkody. Karma dla psów jest zazwyczaj wytwarzana z połączenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, ziaren, soi, witamin i minerałów, co tworzy zbilansowaną dietę dla twojego zwierzaka. Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego często występujące w komercyjnie przygotowywanej karmie dla psów obejmują skrawki mięsa, zmielone kości, skórę, narządy i uszkodzone części zwierząt uznane za nienadające się do spożycia przez ludzi. Chociaż te składniki są niesmaczne dla większości ludzi, ich spożycie nie jest technicznie niebezpieczne – o ile zostały odpowiednio ugotowane, przetworzone i przechowywane. To rodzaje witamin dodawanych do karmy twojego psa mogą stanowić problem zdrowotny. Niektóre odmiany karmy dla psów zawierają syntetyczną formę witaminy K znaną jako menadion lub witamina K3. Chociaż wydaje się całkowicie bezpieczna dla twojego psa, badania sugerują, że jest toksyczna dla ludzi w dużych dawkach. Ilość menadionu w komercyjnej karmie dla psów jest zwykle niska, ale nadal nie jest wskazane, aby ludzie spożywali go regularnie lub przez dłuższy czas. Jeśli więc nie masz pewności, czy karma dla psów, którą kupujesz, zawiera witaminę K3, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania informacji. Czytaj także:

Czy można schudnąć, spacerując zaledwie godzinę dziennie? Psy i ludzie mają różne potrzeby żywieniowe Chociaż karma dla psów jest jadalna, nie jest dobrym pomysłem, aby stała się stałym elementem diety na dłuższą metę. Ludzie mają inne potrzeby żywieniowe niż psy, a karma dla psów nie zawiera wszystkich składników odżywczych potrzebnych organizmowi do zachowania zdrowia. Weźmy na przykład witaminę C. Witamina C jest niezbędnym składnikiem odżywczym, niezbędnym dla dobrego zdrowia skóry i funkcji odpornościowych u ludzi. Ludzie nie mogą wytwarzać tej witaminy i muszą ją otrzymywać z pożywienia. Z drugiej strony psy mogą wytwarzać ją w wątrobie, więc nie jest konieczne dodawanie jej do ich jedzenia. Tak więc, gdybyś bazował na karmie dla psów jako podstawowym źródle odżywiania, możesz narazić się na ryzyko rozwoju niedoborów żywieniowych w miarę upływu czasu. Czytaj także:

Ból brzucha po lodach z automatu? Kontrola sanepidu może wyjaśniać, co jest przyczyną częstych dolegliwości Może zwiększać ryzyko zachorowania na choroby przenoszone przez żywność To, że możesz jeść karmę dla psów, nie oznacza, że ​​powinieneś. Karma dla psów wiąże się ze sporym ryzykiem, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa żywności. Podobnie jak żywność dla ludzi, karma dla psów może być skażona bakteriami, które mogą wywołać chorobę. Prawidłowe przechowywanie i obchodzenie się z karmą dla psów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jak największego bezpieczeństwa jej spożycia. Aby zapewnić bezpieczeństwo tobie i twojemu psu, zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przechowywania i podawania, podanymi na opakowaniu. Niektóre rodzaje karmy dla psów są całkowicie surowe. Nie jest dobrym pomysłem dla ludzi jedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa, niezależnie od tego, czy jest ono przeznaczone dla psów, czy ludzi. Spożywanie surowego lub niedogotowanego mięsa wiąże się z infekcjami powodowanymi przez szkodliwe organizmy, takie jak Salmonella, Listeria, Campylobacter i E. coli. Objawy mogą przebiegać w postaci od łagodnej do ciężkiej i mogą obejmować nudności, wymioty, skurcze jelit i biegunkę. Chociaż w pełni ugotowana karma dla psów, taka jak krokieciki czy mokra karma w puszkach, może być bezpieczniejsza niż surowa karma, nadal może powodować choroby. Dzieje się tak, ponieważ podczas przetwarzania może zostać przypadkowo zanieczyszczona szkodliwymi bakteriami, zwiększając w ten sposób ryzyko zachorowania na choroby przenoszone przez żywność. W przypadku wykrycia zanieczyszczenia karma dla psów może zostać wycofana z rynku. Ważne jest, aby być na bieżąco z tematem wycofywania karmy dla zwierząt domowych, aby uniknąć przypadkowego narażenia siebie – lub swojego zwierzaka – na niebezpieczną żywność. Ryzyko jest większe w przypadku małych dzieci Dzieci są bardziej podatne na choroby przenoszone przez żywność niż dorośli, ponieważ ich układ odpornościowy nie jest w pełni rozwinięty. Dlatego nie zaleca się karmienia dzieci karmą dla psów. Innym – często pomijanym – ryzykiem związanym z karmą dla psów jest ryzyko zadławienia się przez dzieci. Jest to szczególnie ważne w przypadku suchych krokietów, których bezpieczne przeżuwanie i połykanie może być trudne dla małych dzieci. Jeśli masz małe dziecko w domu, trzymaj torbę krokietów poza zasięgiem i uważnie obserwuj je, gdy nadejdzie pora, aby twój pies zaczął jeść. Jeśli Twoje dziecko przypadkowo spożyje karmę dla psów, skontaktuj się z pediatrą lub lokalnym oddziałem sanepidu, aby uzyskać więcej informacji na temat kroków, jakie należy podjąć, aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo. Czytaj także:

10 sposobów, aby twoja podróż przebiegała zdrowo