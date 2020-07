Czy jedzenie pestek winogron jest bezpieczne?

Winogrona mogą mieć w środku jedną lub kilka pestek. Niektórzy uważają, że pestki winogron mają gorzki smak. Chociaż mogą nie być najsmaczniejsze, są nieszkodliwe dla większości ludzi. Jeśli zdecydujesz się ich nie wypluwać, możesz je żuć i połykać.

Zmielone nasiona winogron są używane do produkcji oleju z pestek winogron i ekstraktu z pestek winogron, które stały się popularną zdrową żywnością.

Jednak niektórzy powinni unikać jedzenia pestek winogron. Niektóre badania wykazały, że ekstrakt z pestek winogron ma właściwości rozrzedzające krew, co może kolidować z lekami rozrzedzającymi krew lub być niebezpieczne dla osób z zaburzeniami krzepnięcia.

Mimo to, większość ludzi prawdopodobnie nie byłaby narażona na wysokie ryzyko takiej interakcji jedząc rozsądną ilość całych winogron z nasionami. Aby być bezpiecznym, zawsze rozmawiaj z lekarzem, aby omówić potencjalne zagrożenia.

Potencjalne korzyści z jedzenia pestek winogron

Pestki winogron są bogate w kilka związków roślinnych, które mogą oferować dodatkowe korzyści zdrowotne podczas jedzenia winogron. Na przykład są bogate w proantocyjanidyny, bogaty w przeciwutleniacze polifenol, który nadaje roślinom czerwony, niebieski lub fioletowy kolor.

Przeciwutleniacze to związki, o których wiadomo, że zmniejszają stan zapalny i chronią organizm przed stresem oksydacyjnym, który może ostatecznie prowadzić do zespołu metabolicznego i chorób przewlekłych.

Proantocyjanidyny z pestek winogron mogą również pomóc zmniejszyć obrzęk i poprawić przepływ krwi.

Związki bogate w przeciwutleniacze zwane flawonoidami, w szczególności kwas galusowy, katechina i epikatechina, znajdują się również w winogronach, a najwięcej jest ich w nasionach. Te flawonoidy mają właściwości usuwające wolne rodniki i przeciwzapalne, co może być szczególnie korzystne dla mózgu. W rzeczywistości badania sugerują, że mogą one opóźniać wystąpienie chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera.

Winogrona zawierają również melatoninę, która jest najbardziej skoncentrowana w nasionach, gdy winogrona dojrzewają. Melatonina to hormon, który reguluje rytmy dobowe, takie jak wzorzec snu. Spożywanie melatoniny może pomóc wywołać zmęczenie i senność oraz poprawić jakość snu. Działa również jako przeciwutleniacz i ma właściwości przeciwzapalne.

Suplementy z pestek winogron

Pestki winogron są wykorzystywane do produkcji suplementów diety, takich jak ekstrakt z pestek winogron (GSE), który wiele osób przyjmuje ze względu na jego potencjalne właściwości przeciwzapalne i poprawiające krążenie.

GSE jest wytwarzany przez mielenie nasion winogron po ich usunięciu z winogron i wysuszeniu.

To skoncentrowane źródło przeciwutleniaczy, które mogą pomóc zmniejszyć stan zapalny i stres oksydacyjny, spowolnić proces starzenia i chronić przed chorobami przewlekłymi, takimi jak niektóre nowotwory.

GSE zawiera również kwas galusowy, związek, który według niektórych badań na zwierzętach i probówkach hamuje tworzenie się blaszki w mózgu, co może prowadzić do chorób neurodegeneracyjnych. Jedno z badań wykazało, że doustne przyjmowanie do 2500 mg GSE przez 4 tygodnie okazało się ogólnie bezpieczne i dobrze tolerowane przez ludzi.

Można również kupić całe nasiona winogron. Są one zwykle przeznaczone do sporządzania nalewek lub ekstraktów lub kruszenia i dodawania do herbat.

Niektórzy ludzie mogą odczuwać nudności lub rozstrój żołądka po suplementach z pestek winogron, ale GSE jest ogólnie uważany za bezpieczny i po jego stosowaniu zgłaszano minimalne skutki uboczne.

Ponieważ GSE jest znacznie bardziej skoncentrowany niż winogrona z pestkami, jego stosowanie należy omówić z lekarzem, zwłaszcza jeśli przyjmujesz leki rozrzedzające krew.

Pestki winogron a ciąża?

Ogólnie brak jest dowodów dotyczących bezpieczeństwa stosowania suplementu z pestek winogron podczas ciąży i karmienia piersią.

Jedno badanie na szczurach matek wykazało, że spożycie ekstraktu procyjanidyny z pestek winogron (GSPE) miało negatywny wpływ na potomstwo, w tym insulinooporność. W związku z tym najlepiej jest unikać stosowania go przez kobiety w ciąży lub karmiące.