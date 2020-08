Słodzik – niska kaloryczność, wysokie ryzyko? Nowe badania. Pod uwagę brana m.in. sukraloza

Badacze pochylili się nad sukralozą. Nie była szkodliwa, kiedy spożywano ją samodzielnie, ale wywoływała złe skutki, gdy była spożywana w połączeniu z określonym węglowodanem.

Sukraloza? Jest jedno „ale”

Naukowcy odkryli, że kiedy ludzie spożywali napój zawierający tylko sukralozę, prawdopodobnie nie miało to wpływu na wrażliwość na insulinę (co jest miarą tego, jak skutecznie organizm jest w stanie przekształcić cukier w energię).

Ale to się zmieniło, gdy słodzik został dodany do napoju wraz z niesłodkim węglowodanem zwanym maltodekstryną. Maltodekstryna jest często dodawana w dużej ilości do słodzika sukralozy sprzedawanego w opakowaniach lub w postaci granulatu. Kiedy badani wypili siedem napojów zawierających sukralozę i maltodekstrynę w ciągu 10 dni, doświadczyli gwałtownego spadku wrażliwości na insulinę.

Insulina to hormon, który pomaga glukozie (formie cukru występującej we krwi) dostać się do komórek organizmu, gdzie jest wykorzystywana jako paliwo. Kiedy wrażliwość na insulinę spada, oznacza to, że glukozie trudniej jest dostać się do komórek, a poziom cukru we krwi zaczyna wzrastać. Ten stan jest prekursorem cukrzycy.

Niepokojące reakcje mózgu?

Oprócz zmniejszonej wrażliwości na insulinę, naukowcy zauważyli również niepokojące zmiany w sposobie, w jaki mózg reagował, gdy ludzie spożywali napoje sporządzone z połączenia substancji słodzących, ale nie z samym słodzikiem.

Naukowcy zrekrutowali 45 dorosłych w wieku od 20 do 45 lat, którzy nie używali regularnie sztucznych słodzików. Uczestnikom przydzielono jeden z trzech różnych napojów:

napój słodzony tylko sukralozą

napój słodzony sacharozą (cukier stołowy)

napój słodzony sukralozą połączoną z maltodekstryną.

Poinstruowano, aby wypili siedem porcji w ciągu dwóch tygodni. Kiedy za pomocą rezonansu magnetycznego naukowcy przyjrzeli się, jak mózgi uczestników reagowały na smak różnych napojów, natknęli się na niezwykłe odkrycie dotyczące wspomnianego działania sukralozy i maltodekstryny w połączeniu.

