Niebezpieczne poziomy ołowiu w popularnych produktach dietetycznych

Emily Gellis zaczęła udostępniać anonimowe opinie prawie 170 tysiącom fanów obserwujących ją na portalu społecznościowym po przeczytaniu o kobiecie, która uważała, że spożywanie produktów dietetycznych spowodowało u niej utratę miesiączki. Większość historii zawiera informacje, że podczas stosowania diety kobiety doświadczyły nieznośnych wzdęć, infekcji dróg moczowych, wysypek i jeszcze poważniejszych skutków ubocznych, w tym zatrucia metalami ciężkimi i poronienia.

Poronienie po batonach dietetycznych?

– Poroniłam w 9. tygodniu i powiedziano mi, że we krwi były wysokie stężenia ołowiu, które mogły być przyczyną poronienia – powiedziała jedna z anonimowych użytkowniczek. – Nigdy nawet nie pomyślałam o proszkach / batonach itp.

Wszystkie te objawy doprowadziły konsumentów do przekonania, że proszki i batony o wysokiej zawartości błonnika mają wysokie stężenie ołowiu. Twierdzenie może również nie być daleko idące, biorąc pod uwagę, że produkty mają na sobie etykietę ostrzegawczą, wskazującą, że zawierają ślady metalu. Uchwalona w Kalifornii w 1986 r. ustawa Proposition 65 „wymaga od firm ostrzegania Kalifornijczyków o znacznym narażeniu na chemikalia powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy urodzeniowe”, zgodnie z oświadczeniem Kalifornijskiego Biura ds. Oceny Zagrożeń dla Zdrowia Środowiskowego.

Dieta F-Factor a spożycie błonnika

Witryna F-Factor nawołuje: „Jedz węglowodany. Zjedz na mieście. Pij alkohol. Trenuj mniej”, a to wszystko w ramach przestrzegania diety, która w dużej mierze składa się z bogatych w błonnik batonów i proszków proteinowych, z których robisz koktajle. Podejście do diety koncentruje się na zwiększaniu spożycia błonnika, co brzmi nieszkodliwie – szczególnie w sposób, w jaki wyjaśnia to strona internetowa:

„Błonnik to pozbawiona kalorii, niestrawna część węglowodanów, która zwiększa masę pożywienia. Kiedy przestrzegasz diety bogatej w błonnik, po jedzeniu czujesz się pełny – więc na ogół jesz mniej w ciągu dnia. Ponadto błonnik pęcznieje w żołądku, wchłania i usuwa tłuszcz i kalorie oraz przyspiesza metabolizm”.

Jednak Proof of a Certificate of Analysis (CoA), jak podaje International Alliance of Dietary / Food Supplement Associations, szczegółowo opisuje „specyfikacje dotyczące takich właściwości, jak czystość, skład i odpowiednie limity dla składników, w przypadku których istnieje znane lub uzasadnione oczekiwanie, że może występować zanieczyszczenie lub zafałszowanie”.

Twórczyni diety F-Factor dementuje pogłoski

Twórczyni diety F-Factor, Tanya Zuckerbrot, która jest również zarejestrowanym dietetykiem, powiedziała: „Mogę kategorycznie potwierdzić, że pogłoski o niebezpiecznym poziomie ołowiu w produkcie są fałszywe”. Dodała również, że w ciągu ponad dwóch lat sprzedaży swoich produktów otrzymała mniej niż 50 reklamacji i próśb o zwrot pieniędzy.

– Ta plotka, że w jakiś sposób stworzyłam produkt, który szkodzi zdrowiu ludzi, jest złośliwa i szczerze mówiąc bezpodstawna – powiedziała.

Chociaż nic nie zostało jeszcze potwierdzone, niepokojące są twierdzenia kobiet, które próbowały diety i doświadczyły objawów niepożądanych. Dopóki nie można ustalić konkretnej korelacji, dieta i powiązane z nią produkty wydają się nadal być przedmiotem publicznej kontroli.

