Ta azjatycka herbata ma wiele korzyści zdrowotnych. Nie pij jej, jeśli jednak masz uczulenie na gluten

Jęczmień to ziarno zawierające gluten. Jest używane jak wiele innych zbóż – mielone do produkcji mąki, gotowane w całości lub dodawane do zup i gulaszu. Służy również do robienia herbaty.

Herbata jęczmienna

Herbata jęczmienna jest najczęściej wytwarzana przez moczenie prażonych ziaren jęczmienia w gorącej wodzie, chociaż w krajach Azji Wschodniej łatwo dostępne są również gotowe torebki herbaty zawierające mielony prażony jęczmień. Cały jęczmień jest bogaty w witaminy z grupy B oraz minerały żelazo, cynk i mangan, ale nie jest jasne, ile z tych składników odżywczych przechodzi do herbaty jęczmiennej podczas procesu namaczania.

Tradycyjnie herbata jęczmienna nie jest słodzona, chociaż można dodać mleko lub śmietanę. Jednak dzisiaj można znaleźć słodzone produkty z herbaty jęczmiennej w butelkach w krajach azjatyckich.

Korzyści z picia herbaty jęczmiennej

Niska zawartość kalorii

Herbata jęczmienna jest zasadniczo wolna od kalorii. W zależności od mocy naparu może zawierać śladowe ilości kalorii i węglowodanów, ale nie na tyle, aby znacząco wpłynąć na dzienne spożycie. W związku z tym jest to zdrowa i aromatyczna alternatywa dla wody, zwłaszcza jeśli próbujesz schudnąć – pod warunkiem, że pijesz ją bez dodatku mleka, śmietanki ani substancji słodzących.

Bogata w przeciwutleniacze

Herbata jęczmienna jest bogata w przeciwutleniacze. Przeciwutleniacze to związki roślinne, które pomagają zapobiegać uszkodzeniom komórek przez wolne rodniki. Wolne rodniki mogą powodować stany zapalne i promować dysfunkcje komórkowe, jeśli nagromadzą się w organizmie.

W herbacie jęczmiennej zidentyfikowano kilka przeciwutleniaczy, w tym kwasy chlorogenowy i wanilinowy, które mogą wspomagać kontrolę wagi poprzez zwiększenie ilości tłuszczu spalanego przez organizm w spoczynku. Te przeciwutleniacze mają również działanie przeciwzapalne. Herbata jęczmienna jest również źródłem kwercetyny, silnego przeciwutleniacza, który może poprawić zdrowie serca, ciśnienie krwi i zdrowie mózgu.

Może mieć właściwości przeciwnowotworowe

Będąc bogatym w przeciwutleniacze ziarnem, jęczmień potencjalnie zapewnia korzyści w profilaktyce raka. W jednym badaniu dotyczącym regionalnej uprawy jęczmienia i śmiertelności z powodu raka w Chinach zaobserwowano, że im niższa uprawa i spożycie jęczmienia, tym wyższa śmiertelność z powodu raka. Nie musi to jednak oznaczać, że przyczyną raka jest mniejsze spożycie jęczmienia. Ostatecznie potrzeba więcej badań na ludziach dotyczących potencjalnych korzyści przeciwnowotworowych herbaty jęczmiennej.

Uwaga: Herbata jęczmienna może zawierać niewielkie ilości akryloamidu, potencjalnie rakotwórczego składnika przeciwodżywczego. Nie jest również odpowiednia dla osób na diecie bezglutenowej lub bezzbożowej.

