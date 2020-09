Popcorn a starzenie się skóry. Jakie jest powiązanie?

Ultra przetworzona żywność (UPF) to wytwarzane sztucznie produkty spożywcze zawierające elementy budulcowe naturalnie występującej żywności: izolaty białek, cukry, tłuszcze i oleje. Jednak chociaż ich składniki są często pozyskiwane ze źródeł naturalnych, produkty finalne ostatecznie nie zawierają całych pokarmów lub zawierają ich bardzo mało.

Ultra przetworzona żywność ryzykiem dla zdrowia

Firmy produkujące UPF często dodają środki aromatyzujące i emulgatory smaku, a także barwniki i inne dodatki kosmetyczne, aby uzyskać pożądany wygląd. Żywność ta jest uboga pod względem odżywczym i często niezrównoważona dla zdrowia. Jednak produkcje są wysoce opłacalne dla ich producentów ze względu na ich niedrogie składniki, opłacalne procesy produkcyjne i długi okres przechowywania w sklepach. To, co czyni je tak atrakcyjnymi dla konsumentów, to wygoda i względna niezniszczalność.

Nowe badania wskazują, że spożywanie ultra przetworzonej żywności wiąże się ze starzeniem się komórek. Jest to spowodowane przyspieszonym skracaniem telomerów. Telomery to struktury zlokalizowane na końcach naszych chromosomów. Chociaż same nie zawierają informacji genetycznej, zachowują integralność chromosomów, chroniąc ich końce przed strzępieniem się. Telomery stają się z czasem krótsze i mniej skuteczne w miarę replikacji chromosomów. Naukowcy postrzegają je jako markery wieku biologicznego jednostki na poziomie komórkowym. Według najnowszych badań przetworzona żywność znacznie przyspiesza ich skracanie, co ma nieubłagalny wpływ na zdrowie skóry. Naukowcy zaprezentowali swoje odkrycia w artykule badawczym w The Americal Journal of Clinical Nutrition.

