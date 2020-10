Kolejność, w jakiej układasz jedzenie na półkach w lodówce ma znaczenie! Jak to zrobić właściwie?

Jak prawidłowo układać jedzenie w lodówce? Wbrew pozorom, to kwestia nie bez znaczenia, która wpływa na ich dłuższą (bądź krótszą) przydatność do spożycia. Zagadnieniem tym zajęli się nawet specjaliści i oto, co ustalili.

Najważniejsza zasada

Eksperci podkreślają, że główną zasadą układania jedzenia w lodówce jest ta brzmiąca: żywność, która wymaga niższej temperatury gotowania powinna znaleźć się na wyższych półkach niż ta, która wymaga wyższej temperatury obróbki cieplnej. Dlatego m. in. na najniższych półkach najlepiej ułożyć surowe mięso. Przyjrzyjmy się jednak wszystkiemu po kolei.

1. Górne półki

Na samej górze powinno znaleźć się miejsce dla resztek potraw już przygotowanych, m. in. dla pozostałości obiadu z danego dnia czy też jedzenia, które zostało (częściowo) przyrządzone na kolejny dzień i najlepiej zapakowane w pojemnik. To także półka na przechowywanie napojów i ziół.

2. Środkowe półki

Na środkowych półkach umieszczamy jedzenie najczęściej kupowane i najbardziej potrzebne, ulubione produkty. Zazwyczaj są to: jajka czy mleko. Środkowe półki znajdują się na wysokości oczu, więc najłatwiej sięgnąć po to, co na nich leży.

3. Najniższe półki

Na nich znajduje się miejsce na surową żywność: przede wszystkim mięso i ryby. Jeśli masz więcej niż trzy półki w lodówce, na tych najniższych możesz podzielić mięso. Np. pieczeń wołowa, przygotowywana w 145℃ powinna być przechowywana nad mieloną wołowiną, która wymaga obróbki cieplnej w 155℃. Z kolei jeszcze niżej można ułożyć mięso drobiowe, przygotowywane w temperaturze 165℃. Surowe mięso może też jednak, jeśli nie masz tylu półek, leżeć na jednym poziomie obok siebie. Najczęściej kładzie się je najniżej również z tego powodu, by wyciekające z niego niekiedy soki nie spadły na inne produkty.

4. Półki na drzwiach lodówki

To miejsce głównie do napojów i przypraw. Można tam też umieścić pokrojone cytrusy. Co ważne, lepiej nie kłaść tam jajek ani mleka, ponieważ to najcieplejsza część lodówki. Nie warto tam też kłaść nabiału i mięsa, ponieważ ta żywność szybko się psuje, a częste otwieranie drzwi powoduje w tym miejscu wahania temperatur temu psuciu sprzyjające.

5. Pojemnik na samym dole lodówki

To miejsce na świeże produkty: owoce i warzywa. Jeśli masz dwa pojemniki, w jednym możesz umieścić surowe mięso, które dzięki temu będzie oddzielone od reszty lodówki. Zamiast mięsa, można tu też umieszczać wędliny i sery, jednak zawsze, podobnie jak mięso, w pojemniku obok warzyw i owoców, a nie razem z nimi. Za to gotowe i zamknięte sałatki możesz włożyć do pojemnika z owocami i warzywami.

6. Co przechowywać w zamrażarce?

Oczywiście mrożonki: warzywa, mięso, gotowe dania, ale również świeże produkty do spożycia później: owoce, warzywa, surowe mięso. Warto pamiętać, by nie zamrażać produktu, odmrażać go i potem znów zamrażać, ponieważ źle to wpływa na jego konsystencję i właściwości zdrowotne.

Na najwyższej półce w zamrażarce najlepiej umieścić lody, na niższych - owoce i warzywa, a zupełnie na dole – mięso. Jeśli nie masz tylu półek, możesz przechowywać lody z owocami, ale lepiej nie mieszać ich z mięsem.