Czy używanie teflonowych naczyń jest bezpieczne dla zdrowia?

Kiedy naczynia kuchenne z powłoką zapobiegającą przywieraniu stały się popularne, chwalono je ze względu na łatwość czyszczenia i prostotę obsługi. Naczynia zapobiegające przywieraniu wymagały również mniej masła i oleju do smarowania powierzchni, co sugeruje, że żywność gotowana z nieprzywierającą powłoką może zawierać mniej tłuszczu. Naczynia zapobiegające przywieraniu są bardzo popularne i niedrogie, co czyni je łatwą opcją, ale niekoniecznie najbezpieczniejszą.

Wpływ teflonu na zdrowie

Ostatecznie wykazano, że substancja chemiczna używana w oryginalnej formule teflonu ma związek z chorobami tarczycy, uszkodzeniem płuc, a nawet krótkotrwałymi objawami wdychania oparów. Nazywa się to czasem „grypą teflonową”. Formuła i składniki teflonu zostały zmienione w 2013 roku, więc gotowanie z powłoką zapobiegającą przywieraniu jest uważane za bezpieczniejsze przy użyciu nowszych w produkcji sprzętów.

Należy pamiętać, że gotowanie potraw w ekstremalnie wysokich temperaturach nadal powoduje rozpad powłoki zapobiegającej przywieraniu i przedostanie się do żywności. Jest również możliwe, że składniki użyte do uczynienia teflonu „bezpieczniejszym” mogą w końcu wywołać te same obawy dotyczące toksyczności.

Co zrobić, by zminimalizować narażenie żywności na teflon?