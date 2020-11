Czy orzechy nerkowca są trujące?

Orzechy nerkowca w naturalnej formie zawierają toksynę zwaną urushiolem. Jest to substancja występująca we wszystkich członkach rodziny drzew Anacardiaceae, do której należą orzechy nerkowca, mango, trujący bluszcz, trujący dąb, sumak, papryka peruwiańska i pistacje. Chociaż urushiol znajduje się we wszystkich częściach rośliny, w tym w korzeniach, łodydze i liściach, ma również tendencję do osadzania się w oleju między skorupą nerkowca wnętrzem orzecha.

Czym grozi spożycie urisholu?

Rodzaj i stopień reakcji może zależeć od tego, ile urushiolu spożyłeś. Kontakt z substancją często powoduje alergiczne zapalenie skóry. Wysypka skórna wywołana przez urushiol pojawia się w postaci swędzących guzków lub plam na skórze. Mogą zawierać one wydzieliny, potencjalnie powodując nawet intensywne pieczenie lub miejscowy obrzęk.

Raport CDC z 1982 r. wykazał, że 7500 torebek orzechów nerkowca zawierających pozostałości urushiolu sprzedanych wzdłuż wschodniego wybrzeża USA spowodowało wysypkę u około 20% nabywców. W innym badaniu na zwierzętach ekstrakt z orzechów nerkowca podawano szczurom w różnych ilościach, co spowodowało szeroki zakres objawów, w tym drapanie, drżenie, zwiększoną wrażliwość na ból, wydzielanie śluzu, a nawet śmierć.

Jak przygotować orzechy nerkowca, żeby były bezpieczne?

Prażenie lub gotowanie na parze łuskanych orzechów nerkowca w wysokich temperaturach usuwa urushiol, który mógł przedostać się przez ich skorupki do orzechów, dzięki czemu są bezpieczne do spożycia. Właśnie dlatego orzechy nerkowca są sprzedawane w sklepach jako prażone lub po innej obróbce termicznej.

Orzechy nerkowca oznaczone w sklepach jako surowe zazwyczaj i tak są upieczone lub gotowanie na parze. Surowy orzech oznacza, że nie dodano nic innego, np. soli lub aromatów. W związku z tym możesz mieć pewność, że orzechy nerkowca, które kupujesz w sklepie, są bezpieczne do spożycia, a w razie wątpliwości sprawdzaj etykiety.

