Masz ochotę na drób, ale jest zamrożony? Sprawdź, jak szybko i bezpiecznie rozmrozić mięso z kurczaka

Właściwe przeprowadzenie procesu rozmrażania kurczaka jest niezwykle istotną częścią gotowania, ponieważ musi to być zrobione w bezpieczny sposób. Kiedy masz do czynienia z surowym mięsem, musisz podjąć pewne środki ostrożności, aby uniknąć zatrucia. Zgodnie z informacjami Centr Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), niewłaściwe obchodzenie się z kurczakiem jest – obok niedogotowania – jednym z najczęstszych problemów, które prowadzą do chorób przenoszonych przez żywność.

Rozmrażanie mięsa a drobnoustroje

Przy niewłaściwym rozmrażaniu jesteśmy najbardziej narażeni na zarażenie Salmonella Staphylococcus i Campylobacter Listeria. Jednak to nie wszystko. Surowy drób może zawierać także Campylobacter, a w niektórych przypadkach – także E. coli, Yersinia enterocolitica i inne bakterie.

Objawy zakażenia każdym z tych patogenów mogą się różnić, ale wszystkie te bakterie mogą powodować wymioty, ból brzucha i biegunkę. Jak zatem we właściwy sposób rozmrozić surowego kurczaka?

Jak szybko rozmrozić kurczaka? Czy można w temperaturze pokojowej?

Według Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) zamrożonego mięsa kurczaka nigdy nie należy rozmrażać na blacie kuchennym ani pozostawiać w temperaturze pokojowej na dłużej niż dwie godziny. Szanse na rozmrożenie dużej partii kurczaka w ciągu dwóch godzin są bardzo niewielkie.

Pozostawienie kurczaka w temperaturze pokojowej na dłużej niż dwie godziny powoduje, że jego temperatura staje się niebezpieczna dla ludzkiego zdrowia. Bakterie mogą szybko mnożyć się w „strefie zagrożenia”, która według CDC wynosi od 4 °C do 60 °C. Niektóre z tych bakterii mogą się ugotować, ale nie wszystkie. Toksyna gronkowca jest odporna na ciepło i przetrwa ciepło wytwarzane przez piekarnik czy ogień pod patelnią.

Poza tym nie jest to skuteczny sposób na rozmrażanie drobiu. Zewnętrzna strona będzie wyglądać na rozmrożoną, ale wnętrze będzie zamarznięte.

Rozmrażanie kurczaka w lodówce. Czy jest bezpieczne?

USDA nazywa to najlepszą metodą, ponieważ pozwala na powolne, bezpieczne obniżenie temperatury. Ale ten proces może trochę potrwać: na rozmrożenie każdego kilograma mięsa trzeba poczekać około 12 godzin. Pamiętaj, by włożyć kurczaka do miski, na wypadek, gdyby soki z mięsa się rozlały. Miskę z mięsem umieść na najniższej półce lodówki, aby uniknąć potencjalnego wycieku soków na inne produkty.

Rozmrażanie kurczaka w zimnej wodzie

Jeśli szukasz najszybszego i najbezpieczniejszego sposobu rozmrażania kurczaka, zimna kąpiel to naprawdę dobry wybór. Zanurz mięso w oryginalnym opakowaniu w zimnej wodzie w zlewie. Należy przeznaczyć 30 minut rozmrażania na 0,5 kg mięsa i wymieniać wodę co 30 minut, aby była chłodna.

Rozmrażanie kurczaka w kuchence mikrofalowej

Jeśli wybierzesz ten sposób, sprawdź instrukcje producenta, ponieważ każda kuchenka mikrofalowa jest nieco inna. Chociaż jest to technicznie zalecana metoda rozmrażania kurczaka, nie jest tą najbardziej wydajną. Prawdopodobnie w mięsie pozostaną gorące i zimne fragmenty.

