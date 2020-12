5 rzeczy, których powinieneś pozbyć się z kuchni

Porządek w kuchni zdecydowanie ułatwia gotowanie. Kiedy naczynia leżą na swoich miejscach, a w szafkach nie zalegają nieużywane przedmioty, kuchnia faktycznie staje się funkcjonalna. Niektóre rzeczy ograniczają cenne miejsce, mimo że na co dzień w ogóle o nich nie myślimy. Czas się ich pozbyć i odzyskać jeszcze więcej przestrzeni.

Czego pozbyć się z kuchni?

Przeterminowane produkty

Jeśli zrobimy przegląd swoich szafek kuchennych okaże się, że nawet 50 procent produktów może być przeterminowanych. Mowa tu o różnego rodzaju kaszach, gotowych sosach, przyprawach lub daniach instant. Nie warto ich trzymać, ponieważ mogą komuś zaszkodzić. Jeszcze gorzej, gdy przeterminowane są np. leki. Dlatego czym prędzej zrób przegląd zawartości swoich szafek i wyrzuć wszystko, co nie nadaje się już do spożycia.

Stare plastikowe pojemniki na żywność

Nic tak nie zagraca kuchni, jak nadmiar plastikowych pojemników. W dodatku połowa z nich może nie mieć pasujących przykrywek. Wrzuć wszystkie niedopasowane elementy, które zajmują cenne miejsce w szafce. Sprawdź też, które plastikowe pojemniki nie mają nalotu po poprzednich potrawach. Czasami plastik może się odbarwić, powodując nieestetyczne smugi. Z takich pojemników nie jest przyjemnie korzystać, więc lepiej się ich pozbyć.

Nadmiar kubków

Dostajemy kubki czy to na urodziny, czy pod choinkę. Chociaż cieszą oko, czasem może zrobić się ich zbyt dużo. Z pewnością w twojej szafce są kubki, których nie używałeś ponad rok lub dłużej. Czy warto zagracać nimi miejsce? Podziel się z kimś, komu mogą się przydać, o ile są w dobrym stanie. Zacznij od wyjęcia wszystkich kubków, układając tylko te, których naprawdę używasz. Możesz też pokusić się o zainstalowanie haczyków na kubki, gdzie będziesz zawieszać te ulubione.

Uszkodzone naczynia i sprzęty

Być może masz w szafkach wyszczerbione talerze, nieużywaną krajalnicę, zardzewiały młynek do kawy, starą maszynkę do mielenia mięsa. Jeśli zalegają od lat i nie używałeś ich ani razu w ciągu ostatnich 24 miesięcy, to zdecydowanie czas, aby je komuś przekazać. Może znajdziesz perełki po dziadkach, które nadają się na pchli targ? Kuchenne poszukiwania mogą przynieść wiele drogocennych zdobyczy.

Zalegające książki kucharskie

Intencje z pewnością były dobre: rozwój umiejętności i zdobywanie kulinarnych tajników. Jednak w praktyce wiele książek w naszej kuchni tylko zbiera kurz, a gdy już coś gotujemy, korzystamy z aplikacji. Również nasze nawyki żywieniowe zmieniają się, i „Kuchnia polska” u weganina przestaje spełniać swoją rolę. Dlatego załóż zeszyt, do którego przeniesiesz najczęściej używane przepisy i pomyśl co zrobić z książkami, których już nie używasz. Może bardziej ucieszą kogoś innego?

Czytaj też:

Tych produktów nie może zabraknąć w zdrowym menu. Sprawdź, czy je masz w kuchni