5 pomysłów na zdrowe obiady dla osób chorujących na cukrzycę

Dieta jest bardzo ważna w przypadku cukrzycy typu 2. Potrawy muszą zapobiegać bowiem skokom cukru we krwi i wykluczać określone produkty. Nic dziwnego, że diabetycy muszą wykazać się kreatywnością w kuchni, a przede wszystkim znać podstawy zdrowego żywienia, a nieraz całe tabele indeksów glikemicznych produktów.

Co to jest indeks glikemiczny?

Surowe produkty spożywcze mają określony indeks glikemiczny. Wskaźnik ten powstaje po analizie składu danego produktu (m.in. błonnika, węglowodanów, cukrów, minerałów, białka). Niektóre czynniki mają wpływ na indeks glikemiczny i mogą zmieniać jego wartość. Są to:

obróbka termiczna produktów spożywczych,

stopień dojrzałości (w przypadku owoców – im bardziej dojrzałe, tym wyższy indeks glikemiczny),

zawartości skrobi i jej rodzaju,

łączenie różnych produktów w jednym posiłku.

Pomysły na obiad dla chorych na cukrzycę:

Jeśli szukasz małej ściągawki, sprawdź poniższe przepisy na obiad dla cukrzyków:

Ziemniaki z tuńczykiem i szparagami



Składniki:

10 małych ziemniaków przekrojonych na półgarść świeżych szparagówpłat tuńczyka białego w wodzie1/2 szklanki sosu sałatkowego

Sposób przygotowania:

Ugotuj ziemniaki, dodając szparagi w ostatnich 2-4 minut gotowania. Odcedź ziemniaki i szparagi. Dodaj pokrojone w kostkę kawałki tuńczyka i wymieszaj z sosem sałatkowym. Możesz zrobić go z oliwy, soli i pieprzu.



Warzywa z soczewicą



Składniki:

mix sałat1/2 szklanki soczewicy1 jabłkopół kostki sera feta1 łyżka octu jabłkowego2 łyżeczki oliwy z oliwek

Sposób przygotowania:

Ugotuj soczewicę. Pokrój w kawałki ser feta. Obierz i pokrój na kawałki jabłko. Wymieszaj mix sałat z soczewicą, kawałkami jabłka i fetą. Skrop octem i oliwą.



Klopsiki z indyka



Składniki:

0,5 kg mielonego indyka100 gramów szpinaku1/4 szklanki płatków owsianych2 białka jaj2 selery3 ząbki czosnkupół zielonej paprykipół czerwonej cebuli2 pietruszki1 łyżeczka kminku1 łyżeczka musztardy1 łyżeczka tymianku1/2 łyżeczka kurkumy1 łyżeczka soliszczypta pieprzu

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 175 stopni.Cebulę, czosnek i seler posiekaj bardzo drobno, a następnie wsyp do dużej miski.Dodaj indyka, białka jaj, płatki owsiane i przyprawy. Dokładnie wymieszaj. Posiekaj szpinak, zieloną paprykę i pietruszkę. Dodaj warzywa do miski i wszystko wymieszaj, aż dobrze się połączy.Wyłóż blachę papierem do pieczenia.Uformuj z masy ok. 15 klopsików i umieść je na blasze do pieczenia.Piecz klopsiki przez 25 minut, aż będą rumiane.



Sałatka z białej fasoli



Składniki:

2 puszki białej fasoli2 ząbki czosnku2 pęczki brokułówgarść szpinaku3 łyżki oliwy z oliwek1/2 łyżeczki soli 1 szklanka pomidorów koktajlowych1 łyżka oregano1 1/2 łyżeczki. musztardy1 łyżka octu winnego1 łyżeczka soku z cytrynyszczypta pieprzu

Sposób przygotowania:

Pokrój brokuły na kawałki razem z ząbkami czosnku. Polej oliwą i dopraw szczyptą soli, a następnie podpiecz w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni, 15 do 20 minut. Wymieszaj pomidory, oregano, szczyptę soli i łyżeczkę oliwy. Ułóż na blasze do pieczenia. Piecz przez 15 do 20 minut, aż pomidory zmiękną, a skórki zaczną się marszczyć. Zrób sos: wymieszaj musztardę, ocet i sok z cytryny w małej misce. Dodaj trochę oliwy i dopraw pieprzem.Wymieszaj fasolę, brokuły, pomidory, szpinak i dressing.



Kurczak w wersji dietetycznej



Składniki:

2 łyżki sosu sojowego1 łyżka keczupu1 łyżka tajskiego sosu chili2 piersi z kurczaka sól morskapieprz biały mielony1 łyżka mąki kukurydzianej1 łyżka oleju arachidowegomielony czosnek4 posiekane cebule

W małej misce połącz: sos sojowy, keczup, tajski sos i cukier. Dobrze wymieszaj i odłóż na bok.Umieść pokrojonego w kostkę kurczaka w średniej misce i dopraw solą i białym pieprzem. Dodaj mąkę kukurydzianą, dobrze wymieszaj i odstaw na bok.Podgrzej wok lub dużą patelnię na dużym ogniu. Skrop olejem arachidowym.Wsyp czosnek i cebulę, mieszając przez kilka sekund, następnie dodaj kurczaka i podsmaż wszystko przez kilka kolejnych minut.Dodaj sos i zagotuj mieszaninę.Zmniejsz ogień do średniego i gotuj na wolnym ogniu, aż kurczak się ugotuje, a sos zgęstnieje.

