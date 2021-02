Woda alkaliczna jest coraz popularniejsza, ale czy bezpieczna?

Picie dużej ilości wody każdego dnia jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pilnujemy, by jako dorośli wypijać minimum 8 szklanek dziennie. Jednak rodzaj wody też ma znaczenie. Ostatnio więcej słyszy się o wodzie alkalicznej. Czy jest zdrowa do picia?

Co to jest woda alkaliczna?

Alkaliczny odnosi się do części skali pH. Większość wód alkalicznych ma pH 8 lub 9, podczas gdy czysta woda ma neutralne pH 7. Idea polega więc na tym, że picie wody alkalicznej przeciwdziała nadmiernej kwasowości organizmu. Jednak kiedy pijesz wodę alkaliczną, zmieniasz pH tego, co jest w muszli klozetowej, a nie krew. Zasadniczo nie wpłynie ona na kwasowość twojego organizmu.

Potencjalne korzyści wody alkalicznej

Zwolennicy twierdzą, że picie wody alkalicznej może zrównoważyć pH organizmu, zwiększyć energię i powstrzymać choroby. W ich teorii kwaśne środowiska sprzyjają rozwojowi bakterii, więc mniej kwaśna woda zapobiega infekcjom bakteryjnym. Jak twierdzi dietetyczka Kelly Nohl, ta teoria nie obejmuje wody, ponieważ kwasy są często używane do zabijania bakterii. Istnieje kilka badań, które sugerują, że picie wody alkalicznej dezaktywuje pepsynę, enzym odpowiedzialny za refluks żołądkowy. Ale ponieważ te badania nie zostały przeprowadzone na ludziach, nie wiadomo do końca, jak woda alkaliczna wpłynie na pacjentów z refluksem żołądkowym.

Jak możemy zmienić pH naszego organizmu?

Kellu Nohl zwraca uwagę, że ciało ludzkie to cudowna i złożona maszyna. Jeśli będzie brakować równowagi w poziomie pH, ciało samo będzie dążyć do równowagi – bez względu na to, co pijesz. Na przykład nerki są również zdolne do wydalania nadmiaru kwasu z moczem. Jeśli codziennie będziesz pić zbyt dużo wody alkalicznej, z czasem organizm będzie wytwarzał więcej soków żołądkowych i enzymów trawiennych. W przypadku osób, które mają chorobę nerek lub przyjmują leki zmieniające ich czynność, minerały z wody alkalicznej mogą zacząć gromadzić się w ich ciałach.

Czytaj też:

Czy kofeina odwadnia? Odkłamujemy mity związane z nawodnieniem organizmu