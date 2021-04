Jak prawidłowo mrozić jajka? To nie takie oczywiste

Jajka to prawdziwy kuchenny cud, ponieważ można je gotować na wiele sposobów i przechowywać w lodówce przez ponad miesiąc. Wielu domowych szefów kuchni nie wie, że mogą oszczędzić nadliczbowe surowe jajka, zamrażając je. Nie oznacza to jednak, że możesz po prostu wrzucić karton jajek do zamrażarki – sztuczka polega na właściwym przygotowaniu jaj do prawidłowego przechowywania, aby różne części jajka mogły zamarznąć osobno.

Mrożenie żółtek może być trudniejsze

– Można zamrozić całe jajko lub same białka, ale zamrażanie żółtek może być dość trudne – wyjaśnia Penny Stankiewicz, profesjonalny szef kuchni i instruktor w Institute of Culinary Education w Nowym Jorku. – Białka jaj doskonale zamarzają, a całe jajka ubite razem również dobrze zamarzają; jednak z żółtkami nie jest już tak kolorowo – mówi, dodając, że powinny pozostać świeże do 8 tygodni. – Żółtka jaj nie zawierają wody, a to, co zamarza, to woda zawarta w jajach, toteż żółtka nie zachowują się dobrze po mrożeniu.

Wierz lub nie, ale możesz zamrozić surowe jajka, zamiast gotowanych, w zależności od tego, ile masz czasu na przygotowanie jajek do mrożenia. Poniżej podsumowujemy, jak zamrażać surowe i gotowane jajka oraz przedstawiamy wady i zalety każdej metody zamrażania.

Jak mrozić surowe jajka?

– Najlepszym sposobem na zamrożenie jajka jest zamrożenie go w całości, ale nie można mrozić jajek w skorupkach – tłumaczy Stankiewicz. – Możesz użyć tej metody do mrożenia dowolnej liczby jaj.

Najlepszym sposobem zamrażania jaj są plastikowe torby do żywności, które można przechowywać w zamrażarce. Ale jeśli wiesz, że będziesz potrzebować tych jajek do określonego dania lub przepisu, możesz porcjować je pojedynczo w mniejszych torebkach.

Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby uzyskać najlepsze rezultaty:

Ubijaj jajka, aż białka i żółtka zostaną połączone, ale nie będą na tyle jednolite, aby tworzyły pianę.

Wlej mieszaninę jajek do plastikowej torby do żywności lub wybranej formy. Jeśli używasz tacki na kostki lodu, prawdopodobnie przekłada się to na pół jajka na kostkę.

Jeśli używasz plastikowej torby, umieść zapieczętowaną torebkę na tacce lub innej powierzchni, tak aby leżała płasko w zamrażarce (możesz wyjąć tackę po zamrożeniu).

Jeśli używasz formy, pozwól mieszance jajecznej całkowicie zamarznąć (maksymalnie kilka godzin!), a następnie wyjmij mieszaninę z formy i umieść ją w plastikowej torbie, a następnie szczelnie zamknij.

Umieść torebki z jajkami w rogu zamrażarki oddalonym od drzwiczek.



Białka jaj można również zamrozić w podobny sposób: po prostu oddziel żółtka od białka i wlej mieszaninę do wybranej formy lub plastikowej torebki. Każda z tych mieszanek może być użyta do praktycznie każdego dania z jajkami, a według Stankiewicz można je przechowywać nawet przez rok, jeśli worek jest pozbawiony powietrza (jeśli to możliwe, uszczelniony próżniowo).

A jeśli chodzi o żółtka, chociaż ich jakość nigdy nie jest tak dobra, jak w przypadku świeżych, technicznie możesz zamrozić je osobno, jeśli dodasz sól, cukier lub kwas, co pozwoli je zakonserwować. – Proponuję 1 łyżkę cukru na pół litra żółtek – mówi Stankiewicz.

Będziesz jednak potrzebował trochę czasu, aby odpowiednio rozmrozić te jajka; pozwól im stopniowo rozmrażać się przez noc w lodówce, aby zapobiec zakażeniom. – Jajka muszą być schłodzone, abyś mógł kontrolować ryzyko chorób przenoszonych przez żywność, zwłaszcza te, które mają usuniętą skorupkę lub zewnętrzną powłokę ochronną – mówi Stankiewicz. – Jeśli wiesz, do czego będziesz ich używać, przed zamrożeniem możesz je porcjować do wymaganej ilości, aby rozmrażać dokładnie to, czego potrzebujesz.

Jak mrozić gotowane jajka?

Zamrażanie jajek, które ugotowałeś wcześniej, może być trudniejsze, ponieważ prawdopodobnie konsystencja i jakość przyszłego śniadania może ucierpieć, jeśli nie będziesz ostrożny. Najlepszym sposobem na zamrożenie ugotowanych jajek jest obłożenie ich innymi składnikami, które dobrze wytrzymują niskie temperatury.

Niektóre z naszych ulubionych śniadań na wynos to klasyczne kanapki z jajkiem, które można przechowywać w zamrażarce nawet przez miesiąc. – Często przepis wskazuje, kiedy gotowane jajka można zamrozić i instruuje cię, jak je zawinąć – wyjaśnia Catherine Lo, autorka przepisów. – W większości przypadków musisz zachować pierwotną wilgotność, dodając wilgotny ręcznik papierowy, a następnie zawijając całą kanapkę w folię aluminiową. Będziesz musiał podgrzać śniadanie, prawdopodobnie w kuchence mikrofalowej, co oznacza, że taki wilgotny ręcznik może pomóc zatrzymać parę i zapobiec całkowitemu wyschnięciu jaj.

