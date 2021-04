Rolnik z TikToka wyjaśnił, dlaczego nie warto zawsze przestrzegać dat ważności na opakowaniach z żywnością

Mężczyzna odniósł się do dat ważności i procederów w branży spożywczej. Powiedział, że oba te czynniki są potężną przyczyną marnowania żywności.

Daty ważności a bezpieczeństwo spożycia

Hayden Fox, 23-letni rolnik mający ponad 551 000 obserwujących na TikToku, niedawno omówił temat dat ważności w filmiku, który szybko stał się viralem. Zaczął od pokazania klipu z TikToka innego mężczyzny, który powiedział, że jeśli produkt spożywczy ma datę ważności, nie zjadłby go, jeśli minęła data wydrukowana na opakowaniu. Fox skomentował: „Jako rolnikowi nie podoba mi się, że wyrzucasz jedzenie”.

Fox stwierdził, że ludzie są „okłamywani przez firmy spożywcze”. Jego zdaniem przestrzeganie dat ważności wydrukowanych na produktach przynosi firmom „miliardy dolarów każdego roku”. Wskazał, że daty przydatności do spożycia oznaczają, do kiedy jedzenie pozostaje maksymalnie świeże i że po ich upływie wciąż jest zazwyczaj w porządku.

– Daty ważności na opakowaniu wskazują po prostu ostateczną świeżość, co oznacza, że jeśli zjesz jedzenie przed tą datą, na pewno uzyskasz najlepszy smak – powiedział Fox.

Filmik obejrzano ponad 1,6 miliona razy, Fox powiedział również, że daty przydatności do spożycia są głównym powodem marnowania żywności. – Pracuję dosłownie przez cały rok po to, by 60 procent tej żywności było wyrzucone do śmieci.

Wideo odbiło się echem wśród ludzi korzystających z TikToka, a wielu oglądających przyznało, że uczono ich ignorować daty ważności i zamiast tego opierać się na ocenie zapachu jedzenia.

„Dorastałem w poglądzie: sprawdź datę, powąchaj i posmakuj” – skomentowała jedna osoba. – „W większości przypadków to się sprawdza”.

Inna osoba pisała: „Jem to, o ile nie ma pleśni lub nie pachnie brzydko. Nie marnuję pieniędzy”.

Zdanie farmera potwierdzają instytucje i naukowcy

Na swojej stronie internetowej Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, USDA, stwierdza również, że żywność jest zazwyczaj w porządku do spożycia, jeśli data wydrukowana na opakowaniu minęła, o ile jedzenie nie ma oznak „ewidentnego zepsucia”.

Wcześniejsze badania wykazały również, że mylące etykietowanie prowadzi do niepotrzebnego marnowania żywności, a jedno badanie wykazało, że „jeśli etykiety z datami będą łatwiejsze do zrozumienia, pozwoli to uniknąć marnowania 398 000 ton żywności każdego roku”.

Według USDA ustalenie, czy żywność jest zepsuta, jest łatwe, ponieważ zazwyczaj „wydziela nieprzyjemny zapach, smak lub teksturę z powodu naturalnie występujących bakterii powodujących psucie”.

– Konsumenci są nakłaniani do wyrzucania naprawdę dobrej żywności, co ma negatywny wpływ nie tylko na rolników, ale i na cały świat – powiedział Fox. – Ludzie muszą wiedzieć, że daty ważności stały się taktyką marketingową.

