Jak wyczyścić patelnię bez szorowania?

Jedną z najlepszych cech patelni ze stali nierdzewnej jest to, że można jej używać do potraw smażonych w bardzo wysokich temperaturach – a nawet włożyć do piekarnika, aby podpiec danie. Ale może oznaczać to też przypalone fragmenty jedzenia i mnóstwo trudnych do zmycia plam.

Jak czyścić patelnię ze stali nierdzewnej?

Sztuka czyszczenia patelni ze stali nierdzewnej bez spędzania godzin na szorowaniu polega na podgrzaniu jej z wodą, by cząstki brudu łatwo odeszły. Wysokie temperatury mogą w pomóc w oderwaniu przyklejonych kawałków jedzenia.

Przygotuj: szklankę wody, drewnianą szpatułkę, płyn do mycia naczyń, szczotkę z dłuższym włosiem, zmywak kuchenny, opcjonalnie sodę oczyszczoną.

Po wyjęciu potrawy umieść patelnię z powrotem na palniku i włącz mały ogień. Wlej ostrożnie około jednej szklanki wody.

Za pomocą drewnianej szpatułki zeskrob wszystkie przypalone kawałki jedzenia i sosu.

Wyłącz ogień i pozwól patelni ostygnąć. Dodaj odrobinę płynu do naczyń, a następnie użyj miękkiej szczotki, aby usunąć pozostałe resztki jedzenia i olej.

Przenieś patelnię do zlewu. W tym momencie większość brudu powinna się po prostu spłukać.

Za pomocą miękkiej gąbki i ciepłej wody z płynem wyczyść całą patelnię, myjąc ją okrężnymi ruchami.

Dokładnie wypłucz i całkowicie wysusz patelnię przed odłożeniem.

Możesz także dodać trochę sody oczyszczonej do wody i umyć patelnię okrężnymi ruchami.

Opłucz patelnię i wysusz ją.

Czytaj też:

Szefowie kuchni radzą. Oto 6 sprytnych pomysłów na przechowywanie żywności i wyposażenia w kuchniCzytaj też:

Podgrzewasz jedzenie w kuchence mikrofalowej? Ten nowy trik sprawi, że już nigdy nie popełnisz powszechnego błędu