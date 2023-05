Palce jak kiełbaski. O czym świadczy problem króla Karola III

Karol III ma 74 lata. 6 maja 2023 r. został koronowany na króla Wielkiej Brytanii. Uroczystość, odbywająca się w Opactwie Westmisterskim, transmitowana była na cały świat. Szczególną uwagę internautów przykuły czerwone, opuchnięte palce monarchy. Pojawiły się spekulacje na temat możliwych chorób, z którymi zmaga się król Karol III. Na wygląd jego dłoni zwróciła uwagę również dr hab n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza, internistka, specjalista chorób nerek, transplantologii klinicznej i diabetologii. O obrzękniętych palcach Karola III napisała na swoim profilu na Instagramie.

Obrzęknięte palce. Czy to objaw choroby?

– Obrzęki mogą być spowodowane wysokim ciśnieniem krwi w drobnych naczyniach krwionośnych, czyli włośniczkach, czego przyczyną jest niewydolność serca lub nadciśnienie tętnicze. Mogą też powstać na skutek niskiego stężenia białka i albuminy we krwi. Wtedy woda z naczyń krwionośnych niejako „przecieka” do tkanki podskórnej. Dzieje się tak w zespole nerczycowym w związku z utratą białka z moczem – tłumaczy dr. hab n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza. Powody mogą być też inne. Lekarze króla Karola III nigdy nie potwierdzili, co jest przyczyną jego opuchlizny.

Obrzęki mogą powstać zarówno na dłoniach (tak jak u brytyjskiego monarchy), ale i na stopach, łydkach czy na twarzy. Tworzą się w wyniku nagromadzenia płynu w tkance podskórnej.

Objaw Raynauda a opuchlizna

Obrzęki na dłoniach mogą być również elementem tzw. objawu Raynauda, który występuje w takich chorobach, jak reumatoidalne zapalenie stawów, twardzina układowa czy toczeń układowy. Objaw Raynauda może wystąpić też samodzielnie, bez znanej przyczyny.

Objaw Raynauda charakteryzuje się następującymi po sobie trzema fazami (nie występują one u wszystkich chorych):



faza zblednięcia – skurcz tętniczek i w następstwie niedokrwienie kończyn; zblednięciu i ochłodzeniu towarzyszą zaburzenia czucia, faza zasinienia – nagromadzenie w splocie podbrodawkowym skóry odtlenowanej krwi żylnej; objawem towarzyszącym jest drętwienie i ból, faza czynnego przekrwienia – zaczerwienienie, niewielki obrzęk, uczucie pieczenia skóry i gorąca.

Podagra to inaczej choroba królów

Opuchnięte palce mogą także świadczyć o rozwijającej się dnie moczanowej, czyli tzw. podagrze, która kiedyś nazwana została „chorobą królów”. Zapadali na nią przedstawiciele społecznych elit, którzy prowadzili wystawny tryb życia – nie stronili od tłustego jedzenia i alkoholu. W ostatnich latach podagra mocno się zdemokratyzowała. Ma to związek z tym, że przybywa osób z nadwagą i otyłością, prowadzących mało aktywny tryb życia, co większa ryzyko chorób serca oraz zespołu metabolicznego. Gdy ktoś ma wysokie ciśnienie tętnicze, wysoki cholesterol czy cukrzycę, prawdopodobieństwo wystąpienia dny moczanowej wzrasta.

– U osób, które cierpią na dnę moczanową, występuje wysokie stężenie kwasu moczowego, który krystalizuje w stawach stop i rąk powodując ból i obrzęki. Ale opuchnięte dłonie króla mogą być równie dobrze spowodowane zaburzeniami hormonalnymi, m.in niedoczynnością tarczycy – dodaje doktor Kapuza.

Opuchnięte palce – taka uroda?

Lekarze królewscy nigdy oficjalnie nie odnieśli się do problemu opuchniętych dłoni brytyjskiego monarchy. Zdjęcia z poprzednich uroczystości, nawet sprzed kilku lat, świadczą o tym, że z tym problemem Karol III zmaga się od dłuższego czasu. Portal mirror.co.uk przywołuje zdanie, które miał napisać król Karol do swojego przyjaciela po narodzinach syna Williama. Brzmiały one następująco: „ Jestem bardzo podekscytowany i dumny. On naprawdę wygląda zaskakująco apetycznie i ma paluszki kiełbaskowate, takie jak moje”. Te słowa zostały zacytowane przez Howarda Hodgsona w książce „Charles – The Man Who Will Be King”.

Bez wątpienia puchnące dłonie mogą świadczyć o poważnych chorobach. Jeśli zaobserwujemy u siebie taki objaw, koniecznie trzeba skonsultować się z lekarzem rodzinnym, który z pewnością zaleci dalszą diagnostykę.

– Diagnostyka jest trudna. Trzeba sprawdzić serce, nerki, wątrobę i tarczycę. Podstawą jest dobry wywiad z pacjentem – komentuje doktor Karolina Kędzierska-Kapuza.

