Prof. Balsam: Mamy przełomowe leki w cukrzycy, ale musimy działać wcześniej

Cukrzyca powoduje wiele powikłań, w tym powikłania sercowo-naczyniowe: m.in. zawał serca, udar mózgu, ale także niewydolność serca. Powikłania cukrzycy mogą skrócić życie nawet o 10-12 lat. Dziś są jednak już dostępne leki, które zapobiegają tym powikłaniom.

– Mamy przełom w leczeniu cukrzycy i hamowaniu rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych: nowe leki zapobiegają zawałom serca, udarom mózgu, ale też niewydolności serca. To leki przeciwcukrzycowe, które niejako stały się lekami kardiologicznymi – mówił prof. Paweł Balsam z Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dziś dla części pacjentów z cukrzycą typu 2, jak również z niewydolnością serca, te nowoczesne leki są refundowane. – Możemy leczyć pacjentów zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jak również Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Nowe leki są naprawdę przełomem w leczeniu cukrzycy – zaznaczył prof. Paweł Balsam.

Ekspert zwrócił jednak też uwagę, że trzeba interweniować wcześniej, zanim cukrzyca rozwinie się, nie dopuszczając do jej pojawienia. Podstawa to edukacja i zdrowy styl życia. – Mamy tu jeszcze wiele do zrobienia. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne określa Polskę jako kraj wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Dlaczego tak się dzieje – wystarczy popatrzeć na statystyki, jak wielu Polaków ma nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe. Mamy problem z paleniem papierosów i e-papierosów, po które coraz częściej sięga młodzież. Problemem jest też styl życia, mała aktywność fizyczna. Mamy też ogromny problem z otyłością u dzieci: przodujemy pod tym względem w Europie. A to oznacza, że dopiero spotkamy się z tą falą zachorowań na cukrzycę typu 2 – mówił prof. Balsam. Podkreślił, że konieczna jest edukacja już od przedszkola. – Prewencja jest konieczna. Ponad 50 proc. incydentów sercowo-naczyniowym można zapobiec dzięki zdrowemu trybowi życia – zaznaczył.