PTK dynamicznie się rozwija

Jakie są najważniejsze tematy XXVII Międzynarodowego Kongresu PTK?

Tak jak w latach ubiegłych, mamy ambicję omówić wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące współczesnej medycyny sercowo-naczyniowej. Na szczególną uwagę zasługują najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), zaprezentowane i opublikowane pod koniec sierpnia bieżącego roku. Dotyczą one postępowania w ostrych zespołach wieńcowych, kardiomiopatiach, infekcyjnym zapaleniu wsierdzia, chorobach układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą, a także w niewydolności serca. To bardzo obszerne dokumenty podsumowujące aktualny stan wiedzy oraz zalecenia ekspertów na temat optymalnej profilaktyki, diagnostyki i leczenia omawianych zespołów chorobowych. Dlatego każdemu z tych tematów poświęcone będą osobne sesje dydaktyczne z udziałem najwybitniejszych polskich ekspertów oraz gości zagranicznych.

Chcemy też zwrócić uwagę na inne zagadnienia, jak poprawa organizacji oraz wdrażanie nowoczesnych metod leczenia wstrząsu kardiogennego, diagnostyka radiologiczna w kardiologii, małoinwazyjne zabiegi na zastawkach serca, innowacje w elektroterapii, optymalizacja diagnostyki i leczenia niewydolności serca. W ciągu trzech dni obrad odbędzie się ponad 150 sesji naukowych i dydaktycznych prowadzonych równolegle w kilkunastu salach wykładowych. Ambicją Komitetu Naukowego Kongresów było stworzenie programu, który wyjdzie naprzeciw zainteresowaniom wszystkich uczestników, stwarzając im przy tym problem, którą z toczących się równolegle sesji wybrać, bo wszystkie będą niezwykle ciekawe.

Jaką rolę odgrywa PTK w edukacji kardiologów?

PTK jest towarzystwem naukowym, stawiającym sobie za cel profilaktykę i zwalczanie chorób serca i naczyń oraz promocję i ochronę zdrowia w zakresie kardiologii i dziedzin medycyny z nią związanych, upowszechnianie wiedzy o postępach kardiologii i kardiochirurgii wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia oraz współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej w zakresie kardiologii. PTK upowszechnia przy tym wiedzę opartą na dowodach naukowych – evidence based medicine oraz opiniach ekspertów wyrażanych w wytycznych postępowania. PTK odgrywa obecnie kluczową rolę zarówno w procesie przygotowania młodych lekarzy do egzaminu specjalizacyjnego z kardiologii, jak również ustawicznego kształcenia polskich kardiologów. Mając ponad 25 lat praktyki jako klinicysta mogę powiedzieć, że przez te wszystkie lata PTK miało wielki pozytywny wpływ zarówno na mój rozwój jako lekarza, jak i naukowca.

Coroczne międzynarodowe kongresy PTK gromadzą coraz większe grono uczestników, podczas tegorocznego kongresu w Poznaniu spodziewamy się ich ponad 4 tysiące. Drugą doroczną imprezą naukową PTK jest konferencja wiosenna, czyli spotkanie naukowe, na którym zajmujemy się praktycznymi aspektami wdrażania nowych zaleceń ESC do codziennej praktyki klinicznej w Polsce. Ponadto przez cały rok odbywają się liczne sympozja, seminaria, konferencje lokalne organizowane przez poszczególne oddziały, asocjacje i sekcje PTK lub przez inne podmioty pod patronatem PTK.

Propagując najnowszą wiedzę o chorobach sercowo-naczyniowych nie ograniczmy się tylko do kardiologów. Chcemy upowszechniać ją również wśród lekarzy innych specjalności. Staramy się również szerzyć wiedzę o profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia także wśród pacjentów i całego społeczeństwa.

Jaka jest pozycja polskich kardiologów w ESC?

PTK jest częścią Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i wszyscy członkowie PTK są jednocześnie członkami ESC. Prof. Michał Tendera, jako jedyny do tej pory Polak, pełnił w latach 2004-2006 funkcję prezydenta ESC. Wielu kardiologów z Polski było lub jest członkami zarządów poszczególnych struktur ESC. Polscy eksperci uczestniczą w tworzeniu europejskich wytycznych postępowania w chorobach układu krążenia, są wykładowcami podczas wszystkich najważniejszych kongresów i konferencji kardiologicznych organizowanych przez lub pod auspicjami ESC. Wysoką pozycję PTK w Europe podkreśla obecność na kongresie PTK już drugi rok z rzędu aktualnego prezydenta ESC – prof. Franza Weidingera z Austrii.

PTK dynamicznie się rozwija, o czym świadczy rosnąca liczba członków PTK, zainteresowanie kongresami, liczba publikacji, ukazujących się z afiliacją towarzystwa, w tym dokumentów eksperckich, które najczęściej starają się przystosowywać ogólnoświatowe zalecenia do rzeczywistości w Polsce. Nie zawsze jesteśmy w stanie wszystkie innowacyjne leki i procedury medyczne wprowadzać tak szybko jak w Europie Zachodniej czy USA. Walczymy jednak o to (i mamy sukcesy), by wszystkie udokumentowane metody diagnostyczne i terapeutyczne mające pierwszą klasę zaleceń ESC były dostępne w Polsce dla wszystkich pacjentów.

Rozmawiała: Dorota Bardzińska