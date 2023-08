Kleszcze mogą przenosić kozią grypę. Poznaj objawy tej choroby

Chociaż zakażenie gorączką Q, czyli kozią grypą nie jest częste, bo w Polsce zanotowano zaledwie kilka przypadków, to warto więcej o niej wiedzieć, bo może być zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia. Gorączka Q jest zoonozą, czyli chorobą, która może przenosić się ze zwierząt na ludzi. Wywołuje ją bakteria Coxiella burnetii, którą przenoszą kleszcze. Kleszcz, żerując na zakażonym zwierzęciu, wraz ze swoimi odchodami pozostawia na jego skórze, sierści i wełnie groźną bakterię. Nosicielami choroby stają się zwierzęta (bydło, owce, kozy, psy oraz inne zwierzęta domowe) i od nich chorobą może zarazić się człowiek. Kozia grypa przenosi się najczęściej drogą wziewną. Wyschnięty kał tworzący wraz z kurzem pył, zawierający bakterie Coxiella burneti dostaje się do dróg oddechowych i powoduje zakażenie u człowieka.

Gorączka Q – objawy

Jak podaje European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), zakażenie kozią grypą może przebiegać bezobjawowo, ale może mieć też mieć poważny przebieg. Początek choroby jest nagły i często mylony jest z grypą. W łagodnej postaci choroby do najczęstszych symptomów należą:

gorączka i dreszcze,

kaszel,

bóle głowy i mięśni,

zapalenie płuc,

zapalenie wątroby,

zapalenie pęcherzyka żółciowego.

W ciężkiej postaci choroby, która zdarza się u ok. 2 proc. pacjentów, najczęstszymi objawami są:

gorączka trwająca kilka tygodni,

zapalenie płuc z niewydolnością oddechową,

biegunka i wymioty,

zapalenie wątroby,

żółtaczka,

marskość wątroby,

zapalenie mięśnia sercowego,

zapalenie osierdzia z wysiękiem w worku osierdziowym,

wysypka skórna,

zapalenie mózgu i opon mózgowych,

śpiączka.

Uwagę powinno też zwrócić przewlekłe zmęczenie, drżenie i bóle mięśni, szybkie męczenie się podczas wysiłku fizycznego, niewyraźne widzenie i powiększenie węzłów chłonnych, które należą do rzadkich objawów.

Jak potwierdzić zakażenie kozią grypą?

W wykryciu i potwierdzeniu choroby u ludzi pomocne jest wykonanie specjalistycznych badań:

testów immunoenzymatycznych z wykorzystaniem specyficznych przeciwciał (ELISA),

testów genetycznych w oparciu o reakcję łańcuchową polimerazy (PCR),

metod serologicznych, opartych między innymi na odczynie immunofluorescencji (IFA).

Po rozpoznaniu choroby musi być wprowadzone długotrwałe leczenie. U pacjentów stosowane są antybiotyki, takie jak: doksycyklina oraz sulfonamidy.

