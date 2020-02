Kolejne nowe leki dla chorych na cukrzycę na marcowej liście refundacyjnej

Od marca 2020 r. na liście refundacyjnej pojawił się kolejny refundowany lek dla chorych na cukrzycę: utra szybkodziałająca insulina Fiasp. To insulina doposiłkowa: można ją podawać do 2 minut przed posiłkiem i do 20 minut po jego spożyciu. W przypadku małego dziecka lub starszej osoby, kiedy nie można przewidzieć, ile zje, można dawkę insuliny dobrać i podać po posiłku. Mogą ją stosować dzieci od 1. roku życia, młodzież i dorośli z cukrzycą typu 1 lub typu 2, zarówno korzystający z pomp insulinowych, jak podający sobie insulinę w sposób tradycyjny.

W ostatnich miesiącach w refundacji dla chorych na cukrzycę znalazło się wiele nowych opcji, m.in. nowe długodziałające insuliny oraz systemy do monitorowania glikemii (tzw. metodą skanowania) dla dzieci od 4. do 18. roku życia. Największą zmianą jest jednak refundacja od listopada 2019 r. tzw. flozyn, a od stycznia 2020 r. leków inkretynowych dla chorych na cukrzycę typu 2, którzy spełniają określone kryteria (źle wyrównana cukrzyca, czyli HbA1c powyżej 8% pomimo stosowania dwóch doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz wystąpienie incydentu sercowo-naczyniowego; w przypadku leków inkretynowych dodatkowym kryterium jest BMI równe lub wyższe niż 35).

Flozyny oraz inkretyny nie tylko dobrze wyrównują cukrzycę, ale też zmniejszają ryzyko hipoglikemii oraz zmniejszają liczbę powikłań, zwłaszcza sercowo-naczyniowych i nerkowych, zawałów serca, udarów mózgu, niewydolności nerek. Powodują również spadek masy ciała. Diabetolodzy bardzo cieszą się z możliwości ich stosowania, chcieliby również mieć możliwość ich stosowania także w innych grupach chorych na cukrzycę.

- W ciągu pierwszych dwóch miesięcy refundacji flozyn, leczenie nimi rozpoczęło 25 tys. chorych. Będziemy oceniali 2020 rok pod kątem efektów stosowania flozyn u chorych na cukrzycę. Mamy nadzieję, że być może już pod koniec roku będą widoczne efekty w postaci zmniejszenia liczby powikłań sercowo-naczyniowych. W badaniach klinicznych były one widoczne bardzo szybko, mam nadzieję, że będą one też widoczne u naszych pacjentów - podkreśla wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedzialny za refundację nowych leków.

Czytaj także:

Testosteron a cukrzyca i nowotwory. Jaki jest związek?