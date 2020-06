Nowe leki mogą odwrócić uszkodzenie naczyń krwionośnych w cukrzycy

Osoby cierpiące na szereg schorzeń zwanych zespołem metabolicznym – w tym cukrzycą typu 2, wysokim ciśnieniem krwi, wysokim poziomem cholesterolu i otyłością – mają usztywnione naczynia krwionośne, co zwiększa ryzyko zawału serca lub udaru mózgu.

Teraz naukowcy z University of Leeds i University of Dundee odkryli kluczowy mechanizm, który wywołuje zmiany w naczyniach krwionośnych, które mogą ostatecznie doprowadzić do chorób sercowo-naczyniowych. Chodzi o enzym o nazwie BACE1, który z kolei tworzy białko zwane beta amyloidem. Podwyższony poziom beta-amyloidu wiąże się z uszkodzeniem błony śluzowej naczyń krwionośnych, śródbłonka. Zakłóca to normalne funkcjonowanie naczyń krwionośnych, prowadząc do wysokiego ciśnienia krwi i miażdżycy, gromadzenia się płytki wzdłuż ścian naczyń krwionośnych.

Eddie Johnston z Diabetes UK powiedział: „Wiemy, że ludzie żyjący z cukrzycą są bardziej narażeni na zawał serca lub udar, ale nie wiemy jeszcze dokładnie, dlaczego. Nowe badania pomagają rzucić światło na związek. Jeśli enzym BACE1 jest odpowiedzialny za to zwiększone ryzyko, stanowi obiecujący cel dla nowych metod leczenia, które mogą pomóc osobom z cukrzycą żyć dłużej i zdrowiej”.

Związek między cukrzycą i Alzheimerem

Opublikowane w czasopiśmie Journal of Clinical Investigation, wyniki są zwieńczeniem ośmiu lat badań, które rozpoczęły się w Dundee, a następnie rozszerzyły na Leeds i obejmowały zarówno badania na ludziach, jak i na zwierzętach.

W badaniach na zwierzętach sprawdzono działanie eksperymentalnego związku o nazwie M-3, który zatrzymuje działanie BACE1. W badaniach na myszach otyłych lub chorych na cukrzycę wykazano, że nie tylko zatrzymuje chorobę w naczyniach krwionośnych, ale także ją odwraca.

Dr Paul Meakin, University Academic Fellow w Leeds Institute of Cardiovascular and Metabolic Medicine, był głównym autorem artykułu. Powiedział: „Efekty terapeutyczne eksperymentalnego związku zostały zaznaczone, a postęp choroby w poważnie uszkodzonych naczyniach krwionośnych został odwrócony”.

BACE1 wcześniej zwrócił uwagę przemysłu farmaceutycznego ze względu na jego rolę w rozwoju innej poważnej choroby, choroby Alzheimera. BACE1 jest bezpośrednio związany z rozwojem płytek beta amyloidowych znajdujących się w mózgach osób, które zmarły z powodu tej choroby.

Firmy farmaceutyczne rozpoczęły opracowywanie inhibitorów BACE1 – jak dotąd były nieskuteczne w walce z chorobą Alzheimera.

