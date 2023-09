Ultradźwięki pomogą w leczeniu zaburzeń psychicznych? Badania pokazują, że wpływają na mózg

Badacze odkryli, że dzięki stymulacji niektórych partii mózgu ultradźwiękami można wpływać na połączenia między komórkami nerwowymi i odpowiednio je modyfikować. To z kolei może przyczynić się do pomocy osobom z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. O badaniach poinformowało pismo „Nature Communications”. Naukowcy z University of Plymouth przeanalizowali, w jaki sposób oddziałuje technika przezczaszkowej stymulacji mózgu z pomocą ultradźwięków (ang. transcranial ultrasound stimulation – TUS). Jest ona badana od dość niedługiego czasu.

Nowa metoda wykorzystania ultradźwięków

Stosowanie szerokich wiązek ultradźwięków nie jest czymś nowym, ponieważ wykorzystuje się je na przykład w badaniach ultrasonograficznych (dzięki czemu możliwe jest uzyskiwanie obrazów bez silnego oddziaływania na badane tkanki). Skupione wiązki użyte do TUS mogą jednak zwiększyć ciśnienie w obszarze docelowym. Okazuje się, że silniejsza koncentracja wiązki skierowana na wybrane partie mózgu może wpłynąć na sposób łączenia się neuronów ze sobą.

W badaniu wzięły udział 24 zdrowe osoby (ochotnicy). Na ich przykładzie badacze pokazali, że TUS może wywrzeć duży wpływ na stężenia jednego z głównych neuroprzekaźników (GABA) w tylnym zakręcie obręczy mózgu. Taka zmiana utrzymywała się przez godzinę od przeprowadzonego zabiegu. Zmiany w mózgu są odwracalne. „Bardzo interesujące było zaobserwowanie, że gdy celowaliśmy w dwa różne obszary mózgu, skutkowało to różnymi zmianami w stężeniu GABA. Sugeruje to, że niektóre protokoły TUS działają dobrze w przypadku niektórych części mózgu, a nie tak dobrze w przypadku innych” – powiedziała dr Siti Yaakub, główna autorka badania.

Czy ultradźwięki pomogą w leczeniu zaburzeń psychicznych?

Autorzy badania są zdania, że to odkrycie może mieć zastosowanie kliniczne i poprzez wykorzystanie ultradźwięków przyczynić się do leczenia zaburzeń psychicznych. Potrzebne są jednak dalsze badania, zanim możliwe będzie zastosowanie metody przezczaszkowej stymulacji ultradźwiękami u ludzi w kontekście leczenia zaburzeń psychicznych.

Naukowcy zauważają, że takie metody mógłby pomagać w takich zaburzeniach psychicznych jak na przykład depresja, uzależnienia czy zaburzenia lękowe. Sprawdzają też, czy taką samą metodę można wykorzystać do oddziaływania na system, który reaguje na dopaminę (układ dopaminergiczny). To z kolei mogłoby mieć wpływ na motywację, naukę i sposób, w jaki ludzie podejmują decyzje.

„Jednym z długoterminowych celów neurobiologów jest znalezienie sposobów na zmianę aktywności tylko w określonych częściach mózgu, pozostawiając resztę nienaruszoną. Jeśli przyjmiemy na przykład leki przeciwdepresyjne, to wpłyną one na cały mózg, a klinicyści mają bardzo ograniczoną kontrolę nad tym, gdzie ten lek trafia i co robi. Wiemy już, że konkretne obszary mózgu (i niektóre ich połączenia) są dysfunkcyjne w pewnych warunkach, ale inne obszary mogą działać doskonale. To badanie wskazuje na rzeczywisty potencjał wykorzystania ultradźwięków do bardziej ukierunkowanych interwencji u osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi” – powiedziała współautorka badania, prof. Elsa Fouragnan.

