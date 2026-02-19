Ta roślina wspiera wątrobę przy stłuszczeniu. Badania pokazują, kiedy działa najlepiej

Dziś ostropest plamisty wraca do dyskusji nie jako ludowy środek „na wszystko”, lecz jako preparat, którego działanie próbuje się ocenić w badaniach klinicznych.

Wątroba pełni w organizmie rolę kluczowego „laboratorium” metabolicznego. To ona odpowiada m.in. za neutralizację toksyn, przemiany tłuszczów i regulację gospodarki cukrowej. Gdy dochodzi do niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD), funkcjonowanie tego narządu stopniowo się pogarsza. Nic więc dziwnego, że pacjenci coraz częściej pytają o możliwości wsparcia jej pracy.

Ostropest plamisty – skąd bierze się jego działanie?

Za właściwości ostropestu odpowiada sylimaryna – kompleks flawonolignanów, który w badaniach laboratoryjnych wykazuje działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Mechanizm ten polega m.in. na neutralizowaniu wolnych rodników oraz stabilizacji błon komórek wątrobowych.

W części prac eksperymentalnych sugerowano również, że sylimaryna może stymulować syntezę białek w hepatocytach, co potencjalnie sprzyja procesom regeneracyjnym. Trzeba jednak podkreślić, że obserwacje te w dużej mierze pochodzą z badań przedklinicznych, a ich przełożenie na efekty kliniczne u ludzi bywa ograniczone.

Ostropest plamisty a stłuszczenie wątroby – co mówią badania?

Dostępne badania kliniczne przynoszą umiarkowanie obiecujące, ale niejednoznaczne wyniki. W części badań zaobserwowano poprawę wyników pracy wątroby, m.in. spadek poziomu enzymów ALT i AST, czyli substancji we krwi, które rosną, gdy wątroba jest przeciążona lub uszkodzona. Zmiany te interpretuje się jako możliwe zmniejszenie stanu zapalnego w obrębie narządu.

Pojawiają się także doniesienia sugerujące redukcję nasilenia stłuszczenia widocznego w badaniach obrazowych. Należy jednak zaznaczyć, że wiele z tych badań obejmowało stosunkowo niewielkie grupy pacjentów oraz różniło się zastosowaną dawką i formą preparatu, co utrudnia formułowanie jednoznacznych wniosków.

Z tego powodu w aktualnych wytycznych towarzystw hepatologicznych ostropest nie jest rekomendowany jako standardowe leczenie NAFLD. Eksperci podkreślają, że choć wyniki są interesujące, wciąż brakuje dużych, dobrze zaprojektowanych badań potwierdzających klinicznie istotny efekt.

Czy ostropest plamisty wpływa na poziom cukru?

Ciekawych danych dostarczyły badania prowadzone u osób z cukrzycą typu 2. Metaanaliza obejmująca kilka prób klinicznych wykazała, że suplementacja sylimaryną może sprzyjać obniżeniu stężenia glukozy na czczo oraz hemoglobiny glikowanej. Nie obserwowano natomiast istotnego wpływu na profil lipidowy.

Ma to znaczenie, ponieważ niealkoholowe stłuszczenie wątroby jest silnie powiązane z insulinoopornością i zaburzeniami metabolicznymi. Nie oznacza to jednak, że ostropest leczy przyczynę choroby — raczej może stanowić element wspierający szerszą terapię stylu życia.

Dlaczego ostropest nie trafił do oficjalnych zaleceń?

Jednym z głównych problemów jest duża zmienność dostępnych preparatów. W badaniach stosuje się standaryzowane ekstrakty sylimaryny w określonych dawkach, podczas gdy produkty dostępne na rynku (zwłaszcza mielone nasiona ostropestu) mogą zawierać znacznie różne ilości substancji aktywnych.

Dodatkowo biodostępność sylimaryny jest stosunkowo niska, dlatego w części preparatów łączy się ją z fosfolipidami, aby poprawić wchłanianie. To właśnie brak standaryzacji sprawia, że lekarze zwykle traktują ostropest jako wsparcie uzupełniające, a nie podstawę terapii.

Warto wiedzieć! W badaniach klinicznych, które wykazały realną skuteczność, stosowano zazwyczaj dawki rzędu 280–420 mg czystej sylimaryny dziennie. Tymczasem wiele popularnych suplementów zawiera dawki nawet dziesięciokrotnie niższe, co może tłumaczyć brak efektów terapeutycznych u niektórych osób. Przy zakupie zawsze sprawdzaj zawartość czystej substancji aktywnej, a nie tylko masę nasion.

Jak stosować ostropest z głową?

Jeśli ktoś decyduje się na włączenie ostropestu do diety, warto pamiętać, że efekty, o ile się pojawiają, obserwuje się zwykle po kilku miesiącach regularnego stosowania. W badaniach klinicznych okres ten najczęściej wynosił co najmniej 8–12 tygodni.

Mielone nasiona ostropestu plamistego najlepiej dodawać do chłodnych potraw, takich jak jogurt czy koktajl, ponieważ wysoka temperatura może obniżać aktywność części związków roślinnych. Z kolei olej z ostropestu powinien być stosowany wyłącznie na zimno, np. do sałatek.

Ważne: osoby przyjmujące leki przewlekle, kobiety w ciąży oraz pacjenci z rozpoznanymi chorobami wątroby powinni skonsultować suplementację z lekarzem.

To warto zapamiętać o ostropeście

Ostropest plamisty pozostaje jedną z najlepiej przebadanych roślin o potencjalnym działaniu hepatoprotekcyjnym (czyli chroniącym komórki wątroby przed uszkodzeniem). Część badań wskazuje na poprawę parametrów wątrobowych i korzystny wpływ metaboliczny, jednak obecne dowody nie pozwalają traktować go jako metody leczenia stłuszczenia wątroby.

Eksperci są zgodni co do jednego: podstawą postępowania w NAFLD pozostaje redukcja masy ciała, zdrowa dieta i regularna aktywność fizyczna. Preparaty roślinne – w tym ostropest – mogą ewentualnie pełnić rolę wspierającą, ale nie zastąpią zmiany stylu życia.

