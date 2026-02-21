Berberyna może obniżać zły cholesterol (LDL) nawet o 10–20 proc. Ekspert wskazuje, kiedy ma sens

Berberyna to naturalny alkaloid roślinny pozyskiwany głównie z korzenia berberysu (Berberis vulgaris). Współczesna kardiologia coraz częściej sięga po nutraceutyki o udowodnionym działaniu. Zamiast wierzyć w anonimowe porady z sieci, warto sprawdzić, co na ten temat mówią duże metaanalizy obejmujące setki badań klinicznych. W ostatnich miesiącach zainteresowanie berberyną gwałtownie wzrosło także w Polsce, szczególnie wśród osób z insulinoopornością i podwyższonym cholesterolem.

Przełomowa lista: elita wśród tysięcy roślin

Większość preparatów reklamowanych jako „dobre na serce” w rzeczywistości nie ma istotnego wpływu na nasze naczynia krwionośne. Międzynarodowy panel ekspertów wyłonił jednak wąską grupę substancji, które faktycznie mogą poprawiać profil lipidowy.

Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, w rozmowie z serwisem NewsMed wyjaśnia, jak wygląda stan faktyczny:

W ramach międzynarodowego panelu ekspertów lipidowych już w 2017 roku opublikowaliśmy pierwszy raz na świecie listę nutraceutyków, które mogą mieć korzystne efekty, jeśli chodzi o obniżanie LDL. Zrobiliśmy też badanie porównawcze (metaanalizę sieciową) – przejrzeliśmy wyniki prawie 400 randomizowanych badań. Z grupy kilkuset produktów udało nam się wybrać kilkanaście, których stosowanie może mieć znaczenie.

Dodał również:

Stwierdziliśmy, że jeśli chodzi o obniżenie cholesterolu LDL, to skutecznych jest jedynie 5 nutraceutyków: bergamota (zawierająca wyciągi z pomarańczy bergamotek), czerwony ryż zawierający monakolinę K, karczoch, berberyna (czyli wyciąg z korzenia berberysu); spirulina, czyli wyciąg z alg oraz sterole i stanole roślinne. Ich stosowanie faktycznie może mieć znaczenie w obniżaniu LDL.

Ekspert odnosi się tu do pięciu głównych grup nutraceutyków o udokumentowanym wpływie na LDL.

Dlaczego wysoki LDL tak bardzo zwiększa ryzyko zawału?

To właśnie ta frakcja cholesterolu odpowiada za odkładanie się blaszki miażdżycowej. Proces ten przez lata może przebiegać bezobjawowo, dlatego wielu pacjentów dowiaduje się o problemie dopiero po badaniach krwi. Gdy jej poziom rośnie, zwiększa się ryzyko sercowo-naczyniowe — czyli prawdopodobieństwo zawału serca lub udaru mózgu.

Berberyna należy do najlepiej przebadanych naturalnych związków wpływających na metabolizm lipidów. W części badań klinicznych obserwowano spadki LDL rzędu 10–20 proc. Większość badań dotyczyła jednak suplementacji krótkoterminowej. Dla osoby z lekko podwyższonym wynikiem może to być istotne wsparcie w poprawie parametrów — zwłaszcza na etapie zmian stylu życia.

Berberyna a cholesterol całkowity i trójglicerydy

Wpływ berberyny wykracza poza sam „zły cholesterol”. Badania sugerują, że systematyczna suplementacja może wspierać cały profil lipidowy:

obniżać cholesterol całkowity,

pomagać redukować poziom trójglicerydów (często podwyższonych u osób z nadwagą),

wspierać metabolizm glukozy, co pośrednio chroni naczynia krwionośne.

Jak stosować berberynę, by wykorzystać jej potencjał?

Aby berberyna zadziałała tak, jak opisują to badania kardiologiczne, pacjent powinien zwrócić uwagę na dwa parametry:

Standaryzacja – eksperci odradzają stosowanie niestandaryzowanych preparatów, takich jak mielony korzeń berberysu. Szukaj ekstraktu standaryzowanego na minimum 97% berberyny. Tylko wtedy masz pewność, że w kapsułce znajduje się substancja aktywna.

– eksperci odradzają stosowanie niestandaryzowanych preparatów, takich jak mielony korzeń berberysu. Szukaj ekstraktu standaryzowanego na minimum 97% berberyny. Tylko wtedy masz pewność, że w kapsułce znajduje się substancja aktywna. Cierpliwość – poprawa profilu lipidowego nie następuje z dnia na dzień. Pierwsze kontrolne badania krwi warto wykonać po ok. 3 miesiącach regularnego stosowania dawek rzędu 500 mg (2–3 razy dziennie).

Ważne ostrzeżenie: choć berberyna jest substancją naturalną, może silnie wpływać na metabolizm wątrobowy. Jeśli przyjmujesz leki na nadciśnienie, statyny lub leki przeciwzakrzepowe, przed włączeniem berberyny skonsultuj się z lekarzem, aby uniknąć groźnych interakcji.

Czy berberyna to alternatywa dla statyn?

Jak podkreślają eksperci, nutraceutyki takie jak berberyna mogą być rozważane w tzw. prewencji pierwotnej oraz u osób, które nie tolerują statyn. Nie są jednak ich zamiennikiem u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego.

Fundamentem profilaktyki pozostają dieta, aktywność fizyczna i kontrola masy ciała – ale berberyna należy dziś do najlepiej udokumentowanych naturalnych substancji wspierających metabolizm lipidów. Skuteczność suplementacji może być jednak różna w zależności od dawki, jakości preparatu i stanu zdrowia pacjenta.

Uwaga: Artykuł ma charakter informacyjny i nie zastępuje indywidualnej konsultacji medycznej.

