Jedli te płatki przez 48 godzin. Cholesterol LDL spadł o 10 proc.

Badanie opublikowane w „Nature Communications”, przeprowadzone przez zespół z Uniwersytetu w Bonn, objęło osoby z zespołem metabolicznym. Przez dwa dni uczestnicy stosowali bardzo restrykcyjną dietę opartą niemal wyłącznie na owsie. Dziennie spożywali około 300 gramów płatków.

Po 48 godzinach poziom cholesterolu LDL spadł średnio o około 10 procent. Obniżył się także cholesterol całkowity. U części badanych zaobserwowano niewielki spadek masy ciała i poprawę parametrów metabolicznych. Brzmi spektakularnie. I rzeczywiście, w warunkach badania efekt był wyraźny.

Dlaczego owies działa

Kluczowa jest zawartość beta-glukanu. To rozpuszczalny błonnik, który po kontakcie z wodą tworzy w jelitach żelową strukturę. Wiąże on kwasy żółciowe i cholesterol, ograniczając jego wchłanianie do krwi. Organizm musi wówczas zużyć część cholesterolu z krwi do produkcji nowych kwasów żółciowych, co przekłada się na spadek LDL.

Naukowcy zwracają też uwagę na możliwy wpływ owsa na mikrobiotę jelitową. Produkty fermentacji błonnika mogą pośrednio wpływać na metabolizm lipidów i wrażliwość metaboliczną. Tak działa biochemia.

Gdzie kończy się sensacja

Warto jednak jasno powiedzieć: uczestnicy badania nie jedli „porannej owsianki z owocami”. To była intensywna, krótkotrwała interwencja żywieniowa z dużą ilością owsa i ograniczoną kalorycznością.

Nie ma dowodów, że jedna miska płatków dziennie u każdego obniży cholesterol o 10 procent w dwa dni. Standardowe metaanalizy pokazują, że regularne spożycie około 3 gramów beta-glukanu dziennie (co odpowiada mniej więcej 50–80 gramom płatków owsianych) może obniżyć LDL o 5–10 procent w dłuższej perspektywie. Oczywiście to wciąż bardzo dobry wynik. Ale nie natychmiastowa rewolucja.

Co z tego wynika w praktyce

Owies nie zastępuje leczenia i nie jest „naturalną statyną”. Może jednak realnie wspierać profil lipidowy, zwłaszcza jeśli jest elementem szerszej zmiany stylu życia: diety bogatej w błonnik, warzywa i produkty pełnoziarniste oraz ograniczenia tłuszczów nasyconych.

Największy sens ma regularność, nie dwudniowy eksperyment z jedzeniem płatków owsianych. Jeśli ktoś ma podwyższony cholesterol, włączenie owsianki do codziennego jadłospisu jest prostym i bezpiecznym krokiem. Nie spektakularnym. Skutecznym.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o owies i obniżanie cholesterolu

W jaki sposób owies pomaga obniżyć poziom cholesterolu?

Owies jest bogaty w błonnik rozpuszczalny (beta-glukan), który po ugotowaniu przybiera formę żelu. Substancja ta wiąże cholesterol w przewodzie pokarmowym i pomaga usunąć go z organizmu, zanim przedostanie się do krwioobiegu. Dodatkowo owies stabilizuje poziom cukru we krwi i zapobiega gwałtownym skokom cholesterolu po posiłkach.

Jak szybko owies może poprawić profil lipidowy?

Według badań z 2026 roku opublikowanych w „Nature Communications”, intensywna dieta oparta na owsie może przynieść spektakularne efekty w bardzo krótkim czasie. Spożywanie 300 gramów owsa dziennie pozwoliło uczestnikom badania obniżyć poziom cholesterolu LDL nawet o 10% w zaledwie dwa dni.

Które płatki owsiane są najzdrowsze?

Najlepiej wybierać produkty najmniej przetworzone, czyli płatki owsiane górskie lub zwykłe. Powstają one z całych ziaren, dzięki czemu zachowują najwięcej wartości odżywczych. Należy natomiast unikać płatków błyskawicznych, które są poddawane bardziej intensywnej obróbce.

Czytaj też:

3 szklanki dziennie wystarczą. Aż 15 procent mniej tłuszczu w wątrobieCzytaj też:

Wystarczy 1 łyżka przed obiadem. Cukier nie skacze, a apetyt pod kontrolą