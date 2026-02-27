Większość osób używa tej rośliny źle. Liść i korzeń mają zupełnie inne działanie

Tu kryje się haczyk, który wywraca większość domowych kuracji. Pokrzywa to nie jeden produkt. W praktyce to dwa różne światy w jednej roślinie. Liść działa bardziej metabolicznie i przeciwzapalnie. Natomiast korzeń pokrzywy to osobna historia. Ta część popularnego ziela dużo częściej pojawia się w badaniach dotyczących prostaty.

Gdy wszystko wrzuca się do jednego worka pod hasłem „pokrzywa”, pojawia się rozczarowanie. Ktoś pije napar, oczekuje efektu na prostatę i nic się nie zmienia. Ktoś inny sięga po ekstrakt z korzenia, liczy na wpływ na poziom cukru i również nie widzi efektu.

Dlaczego pokrzywa parzy i czy to jest groźne?

Charakterystyczne pieczenie po dotknięciu pokrzywy to efekt działania mikroskopijnych włosków parzących. Każdy z nich działa jak miniaturowa igła. Gdy dotykasz rośliny, końcówka włoska się łamie i wprowadza do skóry niewielką ilość substancji drażniących, m.in. histaminy, acetylocholiny i serotoniny. To właśnie one wywołują zaczerwienienie, świąd i uczucie pieczenia.

Dla zdrowej osoby nie jest to niebezpieczne. Reakcja ma charakter miejscowy i ustępuje samoistnie. Co ciekawe, w medycynie ludowej wykorzystywano nawet świeże liście pokrzywy do miejscowego „pobudzania” krążenia, co miało pomagać przy bólach stawów. Dziś jednak takie praktyki nie są elementem standardowego leczenia.

Dlaczego korzeń pokrzywy bada się przy prostacie

Łagodny przerost prostaty (BPH – Benign Prostatic Hyperplasia) to problem, który wielu mężczyznom po 50. roku życia utrudnia codzienne funkcjonowanie. Jego objawy to: nocne wstawanie do toalety, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza, słabszy strumień moczu.

Właśnie w tym kontekście najczęściej bada się właściwości lecznicze korzenia pokrzywy. W randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą u pacjentów z objawowym BPH stosowanie preparatu z pokrzywy wiązało się z poprawą objawów w porównaniu z placebo. Autorzy podkreślali jednak, że potrzebne są dalsze badania, by jednoznacznie określić skalę efektu.

Nowsze przeglądy systematyczne wskazują raczej na niewielką, choć zauważalną poprawę objawów, przy jednoczesnym ograniczeniu jakości części dowodów. Korzeń pokrzywy nie działa jak lek na receptę i nie odwraca zmian anatomicznych w gruczole krokowym. Może natomiast stanowić wsparcie w łagodniejszych przypadkach, zwłaszcza jako element szerszego podejścia terapeutycznego.

Liść pokrzywy i poziom cukru: co pokazują badania

W kontekście metabolizmu glukozy często pojawia się skrót HbA1c. To wskaźnik pokazujący średni poziom cukru we krwi z około trzech ostatnich miesięcy. Nie odzwierciedla pojedynczego pomiaru, lecz długoterminową kontrolę glikemii.

W badaniu randomizowanym z podwójnie ślepą próbą i grupą placebo u osób z cukrzycą typu 2 stosowanie ekstraktu z liści pokrzywy wiązało się z istotnym obniżeniem HbA1c w porównaniu z placebo. Oznacza to poprawę kontroli poziomu glukozy w czasie. Nie jest to jednak zamiennik leczenia farmakologicznego. Efekt ma charakter wspierający i największe znaczenie może mieć jako uzupełnienie terapii oraz zmian stylu życia, a nie ich substytut.

Warto też pamiętać, że preparaty z korzenia i liści pokrzywy nie są zamienne. W badaniach dotyczących gospodarki cukrowej analizowano przede wszystkim ekstrakty z liści.

Pokrzywa a zdrowie stawów

Pokrzywa wykazuje działanie przeciwzapalne, m.in. poprzez wpływ na mediatory stanu zapalnego. W przeglądach dotyczących roślin stosowanych w chorobie zwyrodnieniowej stawów pojawia się jako potencjalne wsparcie terapii, zarówno w formach miejscowych, jak i doustnych.

Część analiz obserwacyjnych sugeruje możliwość zmniejszenia dolegliwości bólowych przy stosowaniu ekstraktów z liści. Nie są to jednak dane tej samej wagi co duże, wysokiej jakości badania kliniczne. Pokrzywa może stanowić element wspomagający, ale nie zastępuje standardowego leczenia przeciwbólowego i przeciwzapalnego.

Kiedy zachować ostrożność przy stosowaniu pokrzywy

Choć pokrzywa jest rośliną, wykazuje realne działanie biologiczne. Liście zawierają witaminę K, która wpływa na krzepliwość krwi. Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny zachować ostrożność przy stosowaniu skoncentrowanych ekstraktów.

Ze względu na działanie moczopędne pokrzywa może nasilać efekt leków obniżających ciśnienie lub diuretyków (leków moczopędnych, które zwiększają wydalanie wody z organizmu), co w niektórych przypadkach prowadzi do spadków ciśnienia i osłabienia.

W przypadku stałej farmakoterapii wprowadzanie suplementów roślinnych warto skonsultować z lekarzem, zwłaszcza jeśli mają być stosowane regularnie i w wyższych dawkach.

Dwie części, dwa zastosowania

Pokrzywa jest rośliną o udokumentowanym, choć umiarkowanym działaniu w określonych obszarach. Kluczowe znaczenie ma wybór odpowiedniej części i realistyczne oczekiwania. Korzeń najczęściej analizuje się w kontekście objawów związanych z prostatą. Liść częściej pojawia się w badaniach dotyczących metabolizmu glukozy i działania przeciwzapalnego.

To nie są zamienniki. I właśnie od tego rozróżnienia zaczyna się świadome korzystanie z pokrzywy — bez przesady, ale też bez lekceważenia jej potencjału.

