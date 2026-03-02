Kobiety po 50-tce sięgają po nią wieczorem. Naukowcy sprawdzili jej wpływ na uderzenia gorąca

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej badań nad anyżem biedrzeńcem. To nie tylko dodatek do ciasta, ale interesujące wsparcie dla dojrzałego organizmu. Jak to działa i dlaczego warto po niego sięgać nie tylko od święta?

Gdy „wewnętrzny termostat” zaczyna szaleć po pięćdziesiątce

Menopauza to dla organizmu prawdziwa rewolucja. Nagłe fale gorąca, które oblewają ciało w najmniej oczekiwanych momentach, to efekt zaburzeń w regulacji temperatury związanych ze spadkiem estrogenu. Choć najskuteczniejszą metodą łagodzenia tych objawów pozostaje hormonalna terapia zastępcza (HTZ), wiele kobiet szuka naturalnego wsparcia.

I tu na scenę wchodzi anyż. Zawiera on związki określane jako fitoestrogeny (m.in. anetol), które wykazują działanie estrogenopodobne. Badania kliniczne opublikowane w Iranian Journal of Pharmaceutical Research dają ostrożne powody do zainteresowania: kobiety, które regularnie przyjmowały ekstrakt z anyżu, zauważyły, że ich uderzenia gorąca stały się rzadsze i mniej intensywne. W niektórych przypadkach ulga była odczuwalna niemal o trzy czwarte.

Trzeba jednak pamiętać o jednym: naukowcy badali skoncentrowany ekstrakt w kapsułkach, a nie napar z nasion. Nie wiadomo, czy domowy napój daje porównywalne efekty — w tej formie nie był badany klinicznie.

Ważne: Reakcja organizmu na fitoestrogeny jest indywidualna, a dostępne badania dotyczą głównie standaryzowanych ekstraktów z anyżu. Przed rozpoczęciem regularnej suplementacji warto skonsultować się z ginekologiem lub lekarzem prowadzącym.

Nie pomyl „gwiazdki” z nasionami

Zanim pobiegniesz do kuchni, warto wyjaśnić ważną rzecz. W sklepach znajdziesz dwa rodzaje anyżu. Ten w kształcie pięknych, brązowych gwiazdek to anyż gwiaździsty. Choć ładnie wygląda i świetnie smakuje, to w badaniach nad objawami menopauzy pierwsze skrzypce gra anyż biedrzeniec (Pimpinella anisum).

To małe, szarozielone nasiona przypominające kminek są surowcem najczęściej analizowanym w kontekście kobiecego zdrowia.

Wsparcie trawienia po pięćdziesiątce

Wiele kobiet po pięćdziesiątce zauważa większą wrażliwość przewodu pokarmowego. Wzdęcia, gazy i uczucie ciężkości po posiłku mogą nasilać się wraz ze zmianami hormonalnymi.

Anyż biedrzeniec jest od dawna stosowany jako środek wspierający trawienie. Działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i pomaga ograniczać gromadzenie się gazów. Szklanka naparu po obiedzie może przynieść uczucie większego komfortu trawiennego.

Czy anyż może ochronić kości?

Wokół anyżu narosło sporo mitów, szczególnie tych dotyczących osteoporozy. Jak jest naprawdę? W badaniach na zwierzętach obserwowano, że związki obecne w biedrzeńcu mogą wspierać utrzymanie gęstości mineralnej kości.

Czy to oznacza, że anyż zastąpi wapń, witaminę D i leczenie zalecone przez lekarza? Nie. Na razie to jedynie wstępne i obiecujące obserwacje. Podobnie wygląda kwestia poziomu cukru – anyż może być wartościowym dodatkiem do diety, ale nie jest lekiem na insulinooporność.

Jak wprowadzić anyż do codziennego menu?

Nie potrzebujesz skomplikowanych receptur. Anyż jest tani i szeroko dostępny. Możesz wykorzystać go jako:

Aromatyczny napar – łyżeczkę nasion anyżu biedrzeńca lekko rozgnieć w moździerzu lub spodem łyżki, zalej gorącą wodą i parz pod przykryciem 10 minut. Taki napar pity wieczorem może działać delikatnie wyciszająco i wspierać komfort trawienny.

– łyżeczkę nasion anyżu biedrzeńca lekko rozgnieć w moździerzu lub spodem łyżki, zalej gorącą wodą i parz pod przykryciem 10 minut. Taki napar pity wieczorem może działać delikatnie wyciszająco i wspierać komfort trawienny. Dodatek do diety – zmielony anyż pasuje do owsianki, domowego chleba czy pieczonych warzyw korzeniowych (np. marchewki).

Kiedy zachować ostrożność?

Mimo że to przyprawa, anyż biedrzeniec zawiera biologicznie aktywne związki. Jeśli chorowałaś na nowotwory hormonozależne (np. piersi lub macicy), skonsultuj regularne stosowanie większych ilości z lekarzem. Natomiast przy alergii na seler, koper lub marchew istnieje ryzyko reakcji krzyżowej. Jeśli przyjmujesz na stałe leki, również warto omówić częste stosowanie anyżu z lekarzem.

Anyż nie zdziała cudów w jedną noc, ale włączenie go do codziennej diety może być jednym z prostszych sposobów wspierania organizmu w okresie menopauzy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o anyż biedrzeniec

Czy anyż biedrzeniec pomaga na uderzenia gorąca w menopauzie?

Anyż biedrzeniec zawiera fitoestrogeny, m.in. anetol, które wykazują działanie estrogenopodobne. W badaniach klinicznych z użyciem standaryzowanego ekstraktu kobiety zgłaszały rzadsze i łagodniejsze uderzenia gorąca. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczyło to kapsułek z ekstraktem, a nie domowego naparu.

Jak stosować anyż na menopauzę – napar czy kapsułki?

W badaniach analizowano głównie skoncentrowany ekstrakt w kapsułkach. Napar z nasion anyżu może wspierać trawienie i działać łagodnie wyciszająco, ale jego wpływ na uderzenia gorąca nie został jednoznacznie potwierdzony klinicznie. Przed suplementacją warto skonsultować się z lekarzem.

Czy anyż to to samo co anyż gwiaździsty?

Nie. Anyż biedrzeniec (Pimpinella anisum) i anyż gwiaździsty to dwie różne rośliny. Anyż biedrzeniec ma postać małych, szarozielonych nasion i to on był badany w kontekście menopauzy oraz fitoestrogenów. Anyż gwiaździsty ma charakterystyczny kształt gwiazdy i inny skład chemiczny, dlatego nie działa w ten sam sposób.

Czy anyż jest bezpieczny dla kobiet po 50. roku życia?

W ilościach kulinarnych anyż uznawany jest za bezpieczny. Ostrożność powinny zachować kobiety z historią nowotworów hormonozależnych oraz osoby przyjmujące leki hormonalne. W takich przypadkach warto skonsultować regularne stosowanie z lekarzem.

Czy anyż wspiera trawienie i poziom cukru we krwi?

Anyż tradycyjnie stosowany jest jako środek wspierający trawienie, ponieważ działa rozkurczowo i pomaga przy wzdęciach. Wstępne badania sugerują też możliwy wpływ na metabolizm glukozy, jednak nie zastępuje on leczenia insulinooporności ani cukrzycy.

