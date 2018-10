Gorączka u małych dzieci. Jak i kiedy ją zbijać?

Na dźwięk kaszlu każdy rodzic nadstawia uszu. To zawsze niepokojący objaw, ponieważ za chwilę słychać skargi na bolące gardło, później pojawia się temperatura i już czas umawiać dziecko na wizytę u lekarza. Istnieje jednak kilka zasad, których zawsze warto się trzymać przy ocenie stanu zdrowia dziecka. Oto one:

Gorączka

Gorączka (temperatura powyżej 38℃) jest wskazaniem do pozostania w domu. Po chorobie musi minąć przynajmniej doba bez gorączki, by dziecko mogło wrócić do przedszkola lub szkoły.

Kaszel i katar

Delikatnie zatkany nos czy sporadyczny kaszel nie jest powodem, by dziecko zostało w domu. Mogą to być objawy alergii. Ale jeśli śluz jest naprawdę gęsty i/lub kaszel jest częsty, głośny lub po prostu „strasznie” brzmi, dziecko powinno trafić do lekarza.

Problemy jelitowe

Jeśli dziecko ma wymioty lub biegunkę, powinno zostać w domu. Wrócić do przedszkola może najwcześniej 24 godziny po ostatnim incydencie. W przypadku silnych, intensywnych i częstych objawów należy pilnie jechać do szpitala.

