300 złotych dla uczniów. Ruszył nabór wniosków do programu Dobry Start

„Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów”. – czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wsparcie dla uczniów

O wsparcie może ubiegać się matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca o piekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Przysługuje ono każdemu dziecku uczącemu się w szkole, które nie ukończyło 20 lat, lub 24, w przypadku dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością.

Jak złożyć wniosek o dopłatę

Mechanizm składania wniosku w programie Dobry Start jest łudząco podobny do tego, który obowiązuje w programie Rodzina 500+. Osoby korzystające z 500+ nie powinny mieć problemów z uzyskaniem dopłaty dla dzieci uczących się.

Można to zrobić za w urzędzie (przyjmowanie wniosków ruszy 1 sierpnia), pośrednictwem poczty lub przez internet na specjalnie przygotowanej do tego stronie. Możliwe jest to również na stronach PUE, ZUS oraz za pośrednictwem witryny naszego banku. Nowy, obowiązujący od 1 lipca wniosek, można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dokumenty należy złożyć do 30 listopada.

„Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. – czytamy na stronie resortu rodziny.

Kiedy rodzice otrzymają pieniądze?

Jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, ministerstwo gwarantuje wypłatę środków z programu Dobry Start nie później niż do 30 września. Jeżeli dokumenty wpłyną później, resort informuje, że pieniądze trafią do rodziców w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

„Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych”. – czytamy dalej.

