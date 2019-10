Pierwszy w Polsce sprzęt do hipotermii leczniczej w karetkach neonatologicznych

Hipotermia terapeutyczna, polegająca na kontrolowanym obniżeniu temperatury ciała noworodka, jest uznaną na świecie metodą poprawiającą wyniki leczenia dzieci dotkniętych niedotlenieniem okołoporodowym tj. asfiksją. Kluczowym dla powodzenia tej terapii jest szybkie rozpoczęcie leczenia, gdyż po przekroczeniu granicy 6 godzin od urodzenia zmiany powstałe w mózgu dziecka w wyniku niedotlenienia są już nieodwracalne i mogą doprowadzić do niepełnosprawności fizycznej, intelektualnej, a w najgorszym wypadku również do śmierci.

W Polsce dotychczas hipotermia terapeutyczna u noworodków stosowana była jedynie podczas hospitalizacji w wybranych ośrodkach o najwyższym stopniu referencyjności (III). W praktyce oznacza to, że dzieci urodzone w miastach odległych od tych ośrodków muszą dotrzeć do specjalistycznego szpitala w kluczowych dla dalszej terapii sześciu godzinach od porodu. Projekt wykorzystania hipotermii leczniczej już w trakcie transportu karetką neonatologiczną to prawdziwy przełom, dzięki któremu noworodki szybciej otrzymają niezbędną pomoc i leczenie, zmniejszając ryzyko zaburzeń rozwoju wynikających z asfiksji, w tym uszkodzenia mózgu.

„Niedotlenienie okołoporodowe to niewydolność oddechowa noworodka, która może wystąpić przed lub w trakcie porodu. Skuteczną terapią zapobiegającą skutkom niedotlenienia jest zastosowanie leczniczej hipotermii. Liczy się czas. Okno terapeutyczne to maksymalnie 6 godzin od urodzenia, a im szybciej zapewnimy dziecku leczenie, tym mniejsze będzie ryzyko skutków niedotlenienia, takich jak mózgowe porażenie dziecięce. Tymczasem w Polsce mamy 28 ośrodków wyposażonych w odpowiedni sprzęt. Jestem przekonany, że wdrożenie pierwszej systemowej hipotermii leczniczej w transporcie „N„ oznacza prawdziwy przełom w neonatologii w Polsce. Potwierdzają to badania kliniczne z innych krajów stosujących tę metodę. Cieszę się, że dzięki współpracy z Generali i z fundacją The Human Safety Net ten przełom stał się możliwy” – mówi prof. Jan Mazela, Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu, koordynator projektu.

Cały projekt realizowany przez Generali Polska i fundację The Human Safety Net, którego wartość wynosi ponad 300 tysięcy złotych, ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków niedotlenienia okołoporodowego oraz encefalopatii niedotleniowo-niedokrwiennej. W ramach projektu trzy karetki neonatologiczne – jako pierwsze w Polsce – zostają wyposażone w specjalistyczny sprzęt do hipotermii w transporcie. Urządzenia trafiły do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Karetki wyposażono w urządzenie Tecotherm Neo. Jest to innowacyjne urządzenie dostosowane do prowadzenia hipotermii w trakcie transportu, które prowadzi bieżący monitoring temperatury noworodka w odstępach co 2 sekundy, dzięki czemu precyzyjnie utrzymuje temperaturę ciała noworodka na stabilnym poziomie.

„Jesteśmy dumni, że Generali Polska może być częścią tego wyjątkowego projektu. Ubezpieczenia to nie tylko biznes, to sposób myślenia o świecie i misja społeczna. Niezwykle ważne jest dla nas życie i zdrowie innych. W DNA Generali wpisana jest także pomoc, dlatego wraz z The Human Safety Net i Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu postanowiliśmy połączyć siły, aby pomóc noworodkom, które rodzą się z niedotlenieniem. W Polsce możemy zrobić wiele dobrego w tym zakresie i realnie wpływać na lepszą przyszłość tych najbardziej bezbronnych – noworodków, zapobiegając ich niepełnosprawności, a nawet śmierci” – mówi Andrea Simoncelli, Prezes Zarządu spółek Generali Polska”.

W ramach współpracy Generali, fundacji The Human Safety Net oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zostaną również przeprowadzone liczne warsztaty i szkolenia dla lekarzy oraz pielęgniarek, których celem będzie poprawa opieki medycznej i wprowadzenie najlepszych praktyk w transporcie „N„ oraz na oddziałach położniczych i neonatologicznych polskich szpitali.

„Jako Fundacja The Human Safety Net chcemy wspierać społeczności w krajach, w których działa Generali. Dziś jesteśmy już aktywni w 20 krajach, w których współpracujemy z organizacjami społecznymi, łącząc mocne strony sektora społecznego i prywatnego. Dzięki naszym trzem programom (Dla Noworodków, Dla Rodzin, Dla Uchodźców zakładających start-upy) chcemy mieć trwały wpływ na życie osób w najtrudniejszej sytuacji i umożliwić im jak najlepsze wykorzystanie ich życia i szans. Z przyjemnością witam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu jako nowego partnera w naszej sieci. W ramach programu Dla Noworodków w Polsce wspólnie poprawimy jakość opieki nad dziećmi urodzonymi z niedotlenieniem okołoporodowym (asfiksją), zapewniając bezpieczne, skuteczne, efektywne oraz szybkie rozwiązanie, które wspiera małych pacjentów w najbardziej oddalonych ośrodkach w Polsce” – wyjaśnia Emma Ursich, Dyrektor Fundacji The Human Safety Net.

Czytaj także:

Prezes AOTMiT: Szczepienia przeciwko rotawirusom powinny być dostępne dla wszystkich niemowląt