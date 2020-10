„Posiadam niepełnosprawne dziecko. Czuję się jak pasożyt trawiący społeczeństwo. Teraz odebrano mi człowieczeństwo”

Takie Dziecko to profil na Instagramie, prowadzony przez mamę Tobiasza Nadolczaka. Chłopiec ma encefalopatię niedotlenieniowo-niedokrwienną, cierpi również na padaczkę lekooporną. Karolina Nadolczak-Świerszcz w swoim najnowszym wpisie postanowiła skomentować decyzję Trybunału Konstytucyjnego, zakazującą przeprowadzania aborcji eugenicznej.

„Czuję się jak pasożyt, nowotwór trawiący społeczeństwo”

Mama Tobiasza pisze, że czuje się jak pasożyt trawiący społeczeństwo. Społeczeństwo, które, choć rodzić chore dzieci nakazuje, ich rodzicom później nie pomaga. Karolina Nadolczak-Świerszcz wymieniła najczęstsze zdania, które słyszą mamy dzieci z niepełnosprawnościami. Kobiety mogą się dowiedzieć, że przecież „lepiej urodzić i oddać do adopcji niż zabić”. Ale te same osoby, które wymawiają te zdania, za chwilę twierdzą, że same niemowlaka z niepełnosprawnością nigdy by nie adoptowały. Poza tym ktoś powie, że „na pewno nie jest tak źle i inni mają gorzej”, a za chwilę sam zacznie narzekać na katar u swojego dziecka i to, że trzeba było je z tego powodu przez całą noc na rękach nosić. Inne przykłady?

Załóżcie zbiórkę! Ale: Znowu żebra na „chorom curkem”.

Można być szczęśliwym! Ale: O, popełniła samobójstwo, wariatka. Co z niej była za matka, nawet zdrowego dziecka nie potrafiła urodzić.

Będziemy decydować o waszym losie, zmusimy was do rodzenia chorych dzieci! Życie nienarodzone jest ważniejsze, matka się nie liczy, skoro rozłożyła nogi, teraz i na zawsze jest już tylko inkubatorem i matką opiekunką dziecka! Ale: Nie możecie tak z marszu obcych prosić o pomoc. Dostaję takich próśb kilka dziennie, nie będę decydować, czyje życie jest ważniejsze. Nie będę pomagać, bo potem inni będą mieli pretensje, że nie im. No nie pomogę wszystkim. Gdybym miał każdemu dawać, dla mnie by zabrakło. Osobiście? Mam swoje problemy, swoją rodzinę.

„Zakpili z nas. Odczłowieczyli”



Dlatego też prowadząca profil Takie Dziecko dodaje, że poprzez decyzję Trybunału Konstytucyjnego czuje się odczłowieczona i upokorzona. Jak zauważa, krzywdę wyrządzono nie tylko kobietom, ale i ich mężom, dzieciom. Osoby, które głośno mówią o tym, że cierpienie uszlachetnia, że trzeba myśleć pozytywnie, że matka dziecka z niepełnosprawnością nie ma co narzekać, a nie udzielają jej żadnej pomocy, odebrały, jak zaznacza Karolina Nadolszczak-Świerszcz, głównie Polkom, ale i Polakom możliwość wyboru, poczucie bezpieczeństwa.

