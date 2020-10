Matka Nieidealna: „Przeszłam depresję. Nie mogę zdecydować się na kolejne dziecko, bo żyję w Polsce”

Matka Nieidealna, czyli pani Natalia Rogalska to mama dwójki dzieci, 32-latka, Polka. I właśnie przez bycie Polką kobieta, jak zaznacza, nie może zdecydować się na kolejną ciążę.

„Jeśli znów zajdę w ciążę, moje dzieci mogą stracić matkę”

Kobieta przez wiele lat zmagała się z depresją, brała leki, ma za sobą długą terapię. Jako że Trybunał Konstytucyjny 22 października 2020 orzekł, że aborcja z przesłanek embrio-patologicznych będzie zabroniona, Matka Nieidealna właśnie z powodu przebytej depresji na kolejne dziecko się nie zdecyduje.

Kiedyś marzyłam o trójce dzieci. Dzisiaj mam świadomość, że urodzenie ciężko chorego dziecka, które umarłoby w niedługim czasie po porodzie, najprawdopodobniej wiązałoby się z nawrotem depresji. Moje dzieci mogłyby stracić mamę nie tylko w sensie psychicznym, ale również fizycznym.

Pani Natalia dodaje również, że trudno żyć jej w kraju, który w niewystarczający sposób chroni ofiary gwałtów. W kraju, w którym osoby homoseksualne nie mają żadnych praw. W państwie, w którym cofnięto dofinansowanie in vitro i którego obywatele za ograniczenie wolności uważają fakt, że muszą na twarz nałożyć maseczki. Polska to także, jak zaznacza Matka Nieidealna, miejsce, w którym w dobie pandemii zamyka się restauracje i szkoły, za to kościoły nadal pozostają otwarte.

