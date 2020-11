Czy kieliszek wina w ciąży nie zaszkodzi? Ile kiedyś piły ciężarne kobiety?

Kwestię picia alkoholu w ciąży w jednym ze swoich najnowszych postów na Instagramie poruszyła Położna Kasia. Napisała też, że, jeśli chodzi o to zagadnienie, dawniej sprawy miały się zupełnie inaczej.

Wódka z sokiem pomarańczowym na dobry poród

Położna cytuje fragmenty książki „Początek. Jak 9 miesięcy w łonie matki wpływa na resztę naszego życia”, którą napisała Annie Murphy. Autorka książki rozmawiała z kolei z historyczką Janet Golden, która opowiedziała jej, jak kiedyś podchodzono do kwestii tego, czy przyszła mama powinna pić w ciąży. Otóż, sądzono nie tylko, że może to robić, ale że wręcz jest to wskazane. Ciężarnym w Anglii, już przy porodzie, podawano nawet wódkę z sokiem pomarańczowym. I to w tych lepszych szpitalach. Co więcej:

Kobietom w ciąży kiedyś wolno było pić alkohol, były nawet do tego zachęcane przez swoich lekarzy. W XIX wieku lekarze przepisywali kieliszek szampana jako lekarstwo na poranne mdłości, a brandy z wodą sodową na pobudzenie apetytu. Jeszcze w XX wieku alkohol był postrzegany jak lekarstwo, które uciszało nerwy kobiet w ciąży, przygotowując je na trudy porodu. (…)

Czy można wypić kieliszek wina w ciąży?

Wspomniana wyżej wolność alkoholowa miała jednak swoje konsekwencje. Zauważono, że wiele dzieci matek mieszkających w różnych regionach, pochodzących z różnych rodzin przychodzi na świat z podobnymi cechami, wśród których znalazł się m. in. spowolniony rozwój. W końcu, na skutek badań stwierdzono, że przyczyną jest właśnie nadużywanie alkoholu w ciąży, a zespół pojawiających się w związku z tym objawów nazwano FAS, czyli alkoholowym zespołem płodowym. I to właśnie z jego powodu w trakcie 9 miesięcy oczekiwania na dziecko warto wstrzymać się z piciem napojów wysokoprocentowych. Nawet jeśli tym napojem miałoby być czerwone wino. I to tylko jeden kieliszek. Jak pisze Położna Kasia:

NIE MA bezpiecznej dawki alkoholu dla KOBIET W CIĄŻY. Dlatego mów: NIE, gdy ktoś proponuje alkohol. Jeśli lubisz wino, to są na rynku dostępne są produkty bezalkoholowe.

