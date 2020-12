Naukowcy: Ciąża i poród postarzają kobietę

Badacze odkryli, że biologiczne efekty przejścia kilku ciąż i porodów były u kobiet widoczne dopiero po menopauzie. Jak powiedziała Tania Shirazi, doktoranka antropologii społecznej na Penn State University, ciąża i poród mogą przyczynić się do zmiany funkcjonowania, rozregulowania działania kilku układów w organizmie kobiety. Dlaczego można to zaobserwować dopiero po menopauzie? Prawdopodobnie dlatego, że kobiety w okresie reprodukcyjnym są chronione przez działanie hormonów wytwarzanych przez jajniki – przede wszystkim estrogeny i progesteron.

Ciąża i poród zużywają mnóstwo energii

Kiedy kobieta jest w ciąży, jej ciało doświadcza wielu biologicznych wyzwań, ponieważ wzrost i utrzymanie przy życiu płodu wymaga ogromnych nakładów energii. Wymagające jest również karmienie piersią. Metabolizm kobiety, jej ciśnienie krwi, a także układ odpornościowy dużo poświęcają, by donosić, urodzić i wykarmić dziecko. Naukowcy odkryli, że matki są bardziej narażone na śmierć z powodu chorób nerek, wysokiego ciśnienia krwi, cukrzycy niż kobiety, które nie rodziły.

Matki starzeją się szybciej

W badaniu Penn State University wzięło udział nieco ponad 2000 kobiet. Naukowcy przyjrzeli się ich wiekowi biologicznemu: temu, jak działa ich metabolizmu, układ odpornościowy, jak pracują ich nerki i wątroba, czy i jak często występują u tych kobiet stany zapalne i jaki mają poziom czerwonych krwinek. Okazało się, że panie mające dzieci – nieważne ile i nieważne w jakim wieku – starzeją się szybciej. Najwolniej proces ten przebiega u mam... 3 lub 4 dzieci. Co ważne, te różnice między matkami a kobietami, które nie rodziły widoczne są tylko w okresie pomenstruacyjnym.

Z drugiej strony naukowcy zauważyli, że kobiety, które nie mają dziecka lub doczekały się jedynaków w czasie swojej choroby mogą liczyć na mniejsze wsparcie społeczne niż matki, a to też przyspiesza starzenie organizmu. Co ważne, w badaniu nie wzięto pod uwagę takich czynników jak doświadczenie przez kobietę poronienia, aborcji, urodzenia martwego dziecka, a to również mogłoby mieć wpływ na uzyskane wyniki.

