Naukowcy: Dzieci wychowywane przez pary jednopłciowe lepiej radzą sobie w szkole

Zaprezentowane na łamach „American Sociological Review” badania dotyczyły wyłącznie tych par jednopłciowych, w których dzieci wychowywały się już od urodzenia. Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące 2971 dzieci dorastających w większości pod opieką mam-lesbijek (2786 par) i w mniejszości – ojców-gejów (185 par). Dane te dotyczyły osób mieszkających w Holandii, pierwszym kraju który zalegalizował małżeństwa osób tej samej płci i w którym obecnie około miliona dzieci wychowuje się w parach tworzonych przez dwie kobiety lub dwóch mężczyzn. Badacze wzięli pod uwagę wszystkie dzieci urodzone w latach 1998-2007, a ich wyniki w nauce śledzili do roku 2019.

Dlaczego dzieci par jednopłciowych uczą się lepiej?

Jeden z twórców badania, dr hab. Deni Mazrekaj wskazuje, że początkowo sądzono, iż przyczyną, dla której dzieci wychowywane przez gejów lub lesbijki uzyskiwały lepsze wyniki w nauce jest fakt, że pary homoseksualne decydujące się na potomstwo są zazwyczaj jeśli nie zamożne, to dobrze sytuowane. Muszą bowiem korzystać z drogich metod leczenia niepłodności czy procedur adopcyjnych. Naukowcy postanowili skontrolować i ten czynnik, jednak nawet po zbadaniu statusu socjoekonomicznego konkretnych par i wyników ich potomków w nauce okazało się, że również w mniej zamożnych tęczowych rodzinach dzieci lepiej radzą sobie w szkole niż ich rówieśnicy wychowywani przez rodziców heteroseksualnych.

Jest więc wielce prawdopodobne, że także inne czynniki odgrywają rolę, m. in. fakt, że w przypadku związków jednopłciowych ciąże są zawsze pożądane, a pary homoseksualne bardzo zmotywowane do tego, by zostać rodzicami. To jednak nadal tylko hipotezy. Jak zaznaczają autorzy badania, najbardziej zależało im przede wszystkim na uzupełnieniu danych w kwestii związanej z wynikami w nauce osiąganymi przez dzieci wychowywane w parach jednopłciowych. Do tej pory badania związane z tym tematem były przeprowadzane albo na niewielkiej próbie osób, albo w zbyt krótkim czasie, by móc sformułować na ich podstawie wnioski dotyczące większości rodziców homoseksualnych i ich dzieci.

