Kiedy wraca miesiączka po porodzie? To zależy od kilku czynników

Miesiączka po porodzie może po raz pierwszy wystąpić w różnym czasie u różnych kobiet. Od czego jednak zależy ten termin przede wszystkim? Położne dla Ciebie wymieniły kilka najważniejszych czynników.

Kiedy wraca miesiączka po porodzie?

Czynniki opóźniające wystąpienie menstruacji

Miesiączka nie pojawia się od razu po urodzeniu dziecka, ponieważ po porodzie wzrasta poziom prolaktyny w organizmie, a ona z kolei powoduje hamowanie wydzielania hormonu folikulotropowego i luteinizującego, co skutkuje brakiem owulacji, a co za tym idzie – brakiem miesiączki.

Jak dodają ekspertki, także karmienie piersią opóźnia powrót menstruacji. Ono równie prowadzi do zwiększenia stężenia prolaktyny w organizmie i do tzw. niepłodności laktacyjnej (LAM). Wpływa na nią zarówno sposób karmienia dziecka, jak i cechy indywidualne matki. Położne dla Ciebie wyjaśniają, że:

U kobiet karmiących piersią poziom stężenia prolaktyny jest na tyle wysoki, że nie dochodzi do wzrostu śluzówki macicy (endometrium), co za tym idzie – jest cienkie i nie nastąpi jego złuszczenie i nie dojdzie do miesiączki.

Jednocześnie położne dodają również, że to mit, iż w czasie karmienia nie można zajść w ciążę. Nawet jeśli kobieta karmi piersią, nie ma miesiączki, nie oznacza to, że do zapłodnienia nie dojdzie.

Nie ma jednego terminu wspólnego wszystkim kobietom

Uważa się, że przeciętnie – u mam, które nie karmią piersią – miesiączka pojawia się po upływie około 6 tygodni po porodzie. Może to jednak nastąpić wcześniej lub później i nie ma w tym nic złego, to normalne. Podobnie z sytuacją, gdy u kobiety karmiącej piersią miesiączka również szybko się pojawi. Nie ma ona żadnego wpływu na skład czy jakość mleka.

Czy miesiączka po porodzie różni się od tej przed porodem?

Może tak być. Jak zaznaczają Położne dla Ciebie:

Miesiączka po porodzie może mieć zupełnie inny charakter niż przed ciążą (bolesność, ilość krwawienia, regularność). Jednak jeśli niepokoją Cię jakieś objawy, koniecznie skontaktuj się ze swoim lekarzem! Obserwacja własnego ciała, umiejętność rozpoznawania dni płodnych umożliwia zapoznanie się z funkcjonowaniem organizmu, co skutkuje większym poczuciem bezpieczeństwa.

instagramCzytaj też:

Nie ma przeciwwskazań medycznych do uprawiania seksu w czasie miesiączki, ale warto zachować ostrożność