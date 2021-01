To niebezpieczne obrzydlistwo znajduje się w gumowej kaczce do kąpieli twojego dziecka!

Pod koniec 2020 roku Morgan Knighton Rogers, jedna z mam, opublikowała na Facebooku zdjęcia wnętrza gumowych zabawek, jakimi bawią się jej dzieci podczas kąpieli. To, jak wyglądają one w środku, zaledwie po 2 miesiącach użytkowania, możecie zobaczyć na zdjęciu powyżej oraz w załączonej galerii. Mikrobiolog dr Cameron Jones postanowił wyjaśnić, co i dlaczego dzieje się z zabawkami, że tak niebezpiecznie się zmieniają.

Spleśniała maź w środku

Tym, co składa się na spleśniałą maź, którą widać po przecięciu zabawki, są ukryte w niej grzyby, pleśń i bakterie, mogące prowadzić do infekcji oczu, uszu, skóry, wymiotów, biegunki i innych poważnych dolegliwości. Ta substancja nagromadzona w zabawkach jest biofilmem, czyli nagromadzeniem różnych mikroorganizmów, które przylegają do siebie i tworzą śluzowatą substancję. Dzięki temu mogą nie tylko przetrwać, ale i namnażać się. A ciepła woda, w której kąpane jest dziecko, stanowi dla biofilmu wprost wymarzone środowisko rozwoju.

Jak zaznacza dr Jones:

Tak się dzieje powszechnie, we wszystkich gumowych zabawkach do kąpieli z dziurką. Badania wykazały, że 70 procent zabawek zawiera ten sam czarny biofilm, który może być dla dziecka bardzo szkodliwy.

Jak poradzić sobie ze śluzem w zabawkach?

Co ważne, woda dostaje się do zabawki przez otwory, można więc pojawieniu się biofilmu zapobiegać. Najlepiej kupować gumowe zabawki bez dziurek lub zakleić te już istniejące pistoletem do kleju. Mimo zaklejenia nadal należy zachować czujność i suszyć zabawki po każdym zamoczeniu, a potem je wygotowywać lub spryskać środkiem do dezynfekcji.

Dr Jones szczegółowo opowiada o zabawkach i powodowanych przez nie zakażeniach w poniższym filmie (w języku angielskim). Pod filmem znajduje się galeria zdjęć przedstawiających, jak zabawki wyglądają wewnątrz, nawet po krótkim użytkowaniu.

