5 produktów wspierających płodność. (Prawie) wszystkie są powszechnie dostępne

O produktach wspierających płodność napisała w jednym ze swoich postów na Instagramie Zofia Pomes, dietetyczka. Autorka wpisu zaznaczyła jednak, że w walce z niepłodnością ważne są nie tyle pojedyncze produkty, co całokształt: to, jak się odżywiamy, ile śpimy, jak długo pracujemy i czy praca nas stresuje, jak często się ruszamy. W tym kontekście dobrze więc wspomnieć o składnikach, które na stałe warto włączyć do swojej diety.

5 produktów wspomagających płodność

1. Kiwi

W 100 g tego owocu znajduje się aż 60 g witaminy C, która jest naturalnym antyoksydantem, czyli substancją wspierającą m. in. zarówno kobiecą, jak i męską płodność.

2. Kasza gryczana

Zofia Pomes radzi, by wybrać kaszę nieprażoną, czyli białą. Jest ona bowiem bogata w białko roślinne, magnez, kwas foliowy i kwercetynę, kolejny z silnych antyoksydantów.

3. Zarodki pszenne

To jedyny mało popularny produkt z całej listy, jednak bardzo odżywczy. Zarodki pszenne można wykorzystywać na wiele sposobów: dodawać do kanapek, owsianek, sałatek czy koktajli.

4. Mięta

Jak zaznacza dietetyczka, według niektórych badań mięta zielona (a nie ta bardziej popularna w polskich kuchniach mięta pieprzowa) pomaga obniżyć poziom androgenów u kobiet z zespołem policystycznych jajników. Dzięki temu cykle miesiączkowe stają się bardziej regularne.

5. Siemię lniane

Stanowi przede wszystkim źródło kwasu alfa-linolenowego, należącego do grupy kwasów tłuszczowych omega-3. Siemię lniane to również najbogatsze na świecie źródło lignanów, pomagających regulować pracę hormonów.

