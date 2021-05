Zapalenie pęcherza w ciąży: objawy i leczenie

Zapalenie pęcherza to jedno z najczęstszych schorzeń, które nękają kobiety w ciąży. Objawia się m.in. bólem podbrzusza i nieustanym parciem na mocz. Nie wolno go bagatelizować, ponieważ bakterie, które wywołują stan zapalny w drogach moczowych, mogą stanowić zagrożenie dla rozwoju dziecka.

Przyczyny zapalenia pęcherza

W czasie ciąży kobiety są mocniej narażone na występowanie infekcji w drogach moczowych. Dzieje się tak ze względu na to, że powiększająca się macica (która musi pomieścić rozwijające się wciąż dziecko) naciska na moczowody.

To powoduje, że trudno jest całkowicie opróżnić pęcherz moczowy. Zalegający w nim mocz stwarza warunki do namnażania się bakterii i drobnoustrojów (najczęściej gronkowców i E.coli), a stąd już prosta droga do powstania stanu zapalnego.

U niektórych kobiet zapalenie pęcherza występuje na samym początku ciąży, tuż po tym, jak doszło do zapłodnienia. tedy powoduje je zmieniająca się równowaga hormonalna. Pod wpływem hormonów rozszerzają się moczowody, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji.

Niektóre kobiety są bardziej narażone na występowanie stanów zapalnych. Sprzyjają im:

indywidualna budowa układu moczowego (np. z wadą anatomiczną)

cukrzyca ciążowa



zbyt duża ilość cukru w diecie (co ogólnie sprzyja namnażaniu się bakterii, grzybów w organizmie i może powodować też infekcje intymne)

niska odporność

kamienie w nerkach



Objawy stanu zapalnego

Niektórym kobietom zapalenie pęcherza bardzo dokucza, a inne przechodzą tę infekcję bezobjawowo i dowiadują się o niej jedynie z rutynowych badań moczu.

Ze względu na to, że kobiety w ciąży są bardziej podatne na występowanie stanów zapalnych, badania moczu wykonuje się u nich co miesiąc. W ten sposób ginekolog prowadzący ciążę może odpowiednio szybko zareagować, gdy wyniki się pogorszą i pojawi się infekcja.

Do objawów, które wskazują na toczący się w drogach moczowych stan zapalny, należą:

bóle podbrzusza

parcie na mocz

częste oddawanie moczu w małych ilościach

gorączka

zmiana koloru zabarwienia moczu na różowy lub czerwony

Leczenie infekcji dróg moczowych

Zapalenie pęcherza w ciąży stwarza ryzyko zaburzeń rozwoju dziecka. Z tego względu każdy nieprawidłowy wynik badania moczu będzie wskazaniem do wykonania posiewu, a podstawie którego lekarz dobierze antybiotyki. Leki zostaną dobrane tak, by nie stanowiły zagrożenia dla rozwoju ciąży.

Leczenie najczęściej trwa tydzień i polega na doustnym przyjmowaniu antybiotyków. Po tym czasie ginekolog kieruje pacjentkę na ponowne wykonanie badania moczu.

Domowe sposoby na zapalenie pęcherza

W ciąży warto zapobiegać infekcjom dróg moczowych. To między innymi dlatego wskazane jest spożywanie co najmniej 2,5 litra wody dziennie, by nerki szybciej pozbywały się zanieczyszczeń z organizmu.

Konieczna jest też wzmożona higiena miejsc intymnych. Najlepiej stosować do mycia delikatny płyn przeznaczony kobietom w ciąży i zmieniać wkładki higieniczne po każdym zabrudzeniu. Dobrze jest też zmienić środki do prania bielizny na hipoalergiczne i nie wywołujące podrażnień.

Warto również włączyć do diety żurawinę, która zawiera proantocyjanidyny wykazujące działanie przeciwzapalne i hamujące namnażanie się szkodliwych bakterii. Dobrym pomysłem jest także picie naparów z rumianku czy czarnej porzeczki.

Na zapalenie pęcherza poleca się także wykonywanie nasiadówek z kory dębu, które działają przeciwbakteryjnie i odkażająco. Poleca się je nie tylko na infekcje, ale także na hemoroidy. W przypadku ciąży jednak warto taką kurację najpierw skonsultować ze swoim lekarzem.

Czytaj też:

Czy seks w wodzie jest zdrowy? Tak, ale niesie pewne ryzyko...Czytaj też:

Nacięcie krocza przy porodzie: czy można go uniknąć?